Destiny 2: Die Prüfungen von Osiris kehren zurück – Video & Details

In einer aktuellen Mitteilung wiesen die kreativen Köpfe von Bungie darauf hin, dass sich die „Destiny 2“-Community auf das Comeback eines beliebten Modus freuen darf.

Die Rede ist von den sogenannten „Prüfungen des Osiris“, die im Rahmen der „Saison der Würdigen“ ein Comeback feiern werden. Passend zu dieser Ankündigung stellten die Entwickler von Bungie ein Video bereit, in dem weitere Details zur neuen Season beziehungsweise der Rückkehr der „Prüfungen des Osiris“ genannt werden. Das besagte Video haben wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht für euch eingebunden.

Spannende 3 vs. 3-Duelle versprochen

Bei den „Prüfungen des Osiris“ handelt es sich um einen PvP-Modus, in dem zwei Teams, bestehend aus jeweils drei Spielern, gegeneinander antreten und um den Sieg kämpfen. Die „Saison der Würdigen“ wird auf dem PC, der Xbox One, der PlayStation 4 und Stadia am 9. März 2020 an den Start gebracht. Die „Prüfungen des Osiris“ starten kurze Zeit später. Genauer gesagt am 13. März 2020.

„Die berüchtigte 3v3-Spitzen-PvP-Aktivität kehrt in der Saison der Würdigen zurück. Die Entwickler bei Bungie sprechen über die Bedeutung dieser Rückkehr und was ihr von eurer Quest auf dem Weg zum Leuchtturm erwarten könnt. Favorisierte Karten und Rüstungen kehren zurück, während das Wettkampfniveau zu neuen Höhen ansteigt“, so Bungie.

Anbei das versprochene Video zur „Saison der Würdigen“ beziehungsweise den „Prüfungen des Osiris“.

