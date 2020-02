Hotshot Racing: Neuer Retro-Arcade-Racer mit rasantem Trailer angekündigt

Curve Digital, Lucky Mountain Games und Sumo Digital haben das neue Retro-Arcade-Rennspiel „Hotshot Racing“ angekündigt. Der farbenfrohe und von Arcade-Klassikern inspirierte Titel soll im Frühling für Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC veröffentlicht werden.

Irre schnelles Arcade-Rennspiel

Die Macher beschreiben „Hotshot Racing“ als ein „irre schnelles Arcade-Rennspiel, das mit Drift-Action, gestochen scharfer Retro-Grafik und dem puren Rausch der Geschwindigkeit ein atemberaubendes Racing-Erlebnis schafft“.

Es gibt 16 Rennstrecken mit genau den passenden Haarnadelkurven, Schikanen und Geraden für gnadenloses Rennen, wird in der Spielbeschreibung versprochen. Die Rennstrecken sind in verschiedenen Umgebungen wie Küste, Dschungel, Berge und Wüste von Las Vegas angesiedelt.

In verschiedenen Spielmodi wie Zeitfahren und Grand-Prix sowie „Räuber und Gendarm“ und „Rasen oder Explodieren“ können die Spieler ihr Geschick unter Beweis stellen. Bis auf das Zeitfahren stehen alle Modi für Singleplayer, 4-Spieler-Splitscreen und 8-Spieler-Online-Matches zur Verfügung. Im Einzelspieler-Modus soll die Retro-Polygon-Grafik mit flüssigen 60 FPS auf allen Plattformen dargestellt werden.

„Als wir zum ersten Mal Hotshot Racing spielten, wurden wir sofort in die fröhlichen Tage unserer Jugend versetzt, als wir 50p-Münzen in klassische Arcade-Racer wie Virtua Racing, Crusin‘ USA, SEGA Rally und andere einwarfen, die in ganz Großbritannien zu finden waren“, sagte Simon Byron, Verlagsdirektor von Curve Digital.

„Es ist fantastisch zu sehen, dass diese Art von Gameplay eine triumphale Rückkehr erlebt und wir können es kaum erwarten, zu sehen, was die Leute daraus machen!“

Der neue Trailer und die Screenshots liefern einen Vorgeschmack auf den kommenden Retro-Arcade-Racer „Hotshot Racing“.

