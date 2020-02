Plague Inc: China geht gegen die Viren-Simulation vor – Verbot wegen „illegaler Inhalte“

Nach wie vor dominiert das Coronovirus die internationalen Schlagzeilen. Bereits im vergangenen Monat erreichten uns Berichte, in denen die Rede davon war, dass der Ausbruch des Virus in China dazu führte, dass sich die Viren-Simulation „Plague Inc.“ plötzlich rasant steigender Beliebtheit erfreute.

Auch wenn die verantwortlichen Entwickler umgehend darauf hinwiesen, dass „Plague Inc.“ kein wissenschaftliches Modell zu Grunde liegt, rückte „Plague Inc.“ in das Fadenkreuz der chinesischen Behörden. Diese entschlossen sich kurzerhand dazu, „Plague Inc.“ zu verbieten. In der offiziellen Begründung ist von „illegalen Inhalten“ die Rede.

Die Macher von Plague Inc. beziehen Stellung

Die Entwickler hinter Plague Inc. kommentierten den Schritt der chinesischen Behörden wie folgt: „Wir haben sehr traurige Nachrichten, die wir unseren in China ansässigen Spielern mitteilen müssen. Uns wurde gerade mitgeteilt, dass Plague Inc. ‚Inhalte enthält, die in China gemäß der Cyberspace-Administration illegal sind‘, und daher aus den chinesischen App-Stores entfernt wurde. Diese Situation entzieht sich komplett unserer Kontrolle.“

Und weiter: „Wir wissen nicht, ob diese Entfernung mit dem anhaltenden Coronavirus-Ausbruch, dem China ausgesetzt ist, in Verbindung steht. Die erzieherische Bedeutung von Plague Inc. wurde jedoch wiederholt von Organisationen wie der CDC anerkannt und wir arbeiten derzeit mit großen globalen Gesundheitsorganisationen zusammen, um festzustellen, wie wir ihre Bemühungen zur Eindämmung und Kontrolle von COVID-19 am besten unterstützen können.“

