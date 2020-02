Ghostrunner: 6 Minuten Demo-Gameplay von der PAX East

Das First-Person-Cyberpunk-Actionspiel "Ghostrunner" ist auf der PAX East 2020 in Boston vertreten. Alle Daheimgebliebenen können sich ein Gameplay-Video anschauen, in dem die Demo des Titels vorgestellt wird.

Der Publisher All In! Games und der Entwickler One More Level stellen auf der PAX East 2020 in Boston das First-Person-Cyberpunk-Actionspiel „Ghostrunner“ vor. Teilnehmer vor Ort können sich persönlich von den Qualitäten des Spiels überzeugen.

Und inzwischen landete auch ein Gameplay-Clip im Netz, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt. Gezeigt werden sechs Minuten aus der Demo. Aufgezeichnet wurde die PC-Version von „Ghostrunner“. Großartige Unterschiede zur Gamescom-Demo werdet ihr wohl nicht erkennen.

Geht euren Ursprüngen auf den Grund

In „Ghostrunner“ werdet ihr laut One More Level in eine Welt versetzt, in der sich die große Turmstadt zum letzten Unterschlupf der Menschheit entwickelt hat. Der Turm ist von Gewalt, Armut und Chaos zerrissen. In der Turmstadt stellt ihr euch dem Kampf gegen eure Widersacher, entdeckt die Geheimnisse der Spielwelt und geht euren Ursprüngen auf den Grund. Ziel ist es, mächtig genug zu werden, um den sogenannten Schlüsselmeister herauszufordern.

In der offiziellen Spielbeschreibung heißt es entsprechend: „Erklimme den letzten verbliebenen Unterschlupf der Menschheit. Es ist eine riesige Turmstadt namens Ascend. Der Turm ist von Gewalt, Armut und Chaos gezeichnet. Besiege deine Feinde, entdecke die Geheimnisse dieser Superstruktur sowie deinen eigenen Ursprung und erhalte die Macht, den Keymaster herauszufordern.“

Etwas Geduld ist noch gefragt: „Ghostrunner“ wird voraussichtlich im Sommer 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4 auf den Markt kommen. Nachfolgend seht ihr das anfangs erwähnte Gameplay-Video:

