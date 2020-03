Resident Evil Code Veronica: Laut einem Insider kein Remake in Arbeit – Neues Dino Crisis eingestellt?

Nachdem Capcom im vergangenen Jahr eine technisch wie spielerisch überarbeitete Neuauflage zu „Resident Evil 2“ veröffentlichte, folgt im kommenden Monat eine Neuauflage zu „Resident Evil 3“.

Darüber hinaus machten in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte die Runde, in denen von einem möglichen Remake zum Fan-Favoriten „Resident Evil: Code Veronica“ die Rede war. Doch wie glaubwürdig sind diese Gerüchte? Dieser Frage nahm sich in einem kurzen Statement der für gewöhnlich gut informierte Insider „AestheticGamer“ alias „Dusk Golem“ an.

2021 ein tolles Jahr für Resident Evil-Fans?

„Ein Remake von Code Veronica ist zur Zeit nicht in der Produktion, nicht einmal in der Vorproduktion“, stellte der Insider klar und wies darauf hin, dass wir auf absehbare Zeit nicht mit einem Remake zu „Resident Evil: Code Veronica“ rechnen sollten. Trotz allem soll 2021 ein tolles Jahr für „Resident Evil“-Fans werden. Bezieht sich der Insider hier möglicherweise auf „Resident Evil 8“?

Ein weiteres Thema, dem sich der Insider widmete, war „Dino Crisis“. Wie es hier heißt, soll Capcom vor einigen Jahren in der Tat an einem vierten „Dino Crisis“-Abenteuer gearbeitet haben. Allerdings entschloss sich der Publisher laut „AestheticGamer“ dazu, das Projekt aus nicht näher genannten Gründen einzustellen und die Marke auf Eis zu legen. Ein Comeback von „Dino Crisis“ sei in den kommenden Jahren nicht zu erwarten.

Da sich Capcom zu den Angaben des Insiders nicht äußern wollte, sollten diese natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

