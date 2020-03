BAFTA Games Awards: Nominierungen enthüllt – Death Stranding und Control dominieren

Die British Academy Video Games Awards werden in wenigen Wochen vergeben. "Death Stranding" und "Control" haben die Chance, die meisten Awards abzuräumen. Wir haben die Liste der Nominierten für euch.

Auch in diesem Jahr werden die British Academy Video Games Awards vergeben. Und mittlerweile steht fest, welche Spiele nominiert wurden. Besonders oft dabei ist Hideo Kojimas „Death Stranding“, das zeitexklusiv für die PS4 auf den Markt kam und im Sommer den PC erobern wird. Ganze elf Mal wurde der Titel nominiert – unter anderem für das beste Debütspiel.

Auf die selbe Anzahl an Nominierungen kommt „Control“ aus dem Hause Remedy. Unter anderen hat das Game Design die Chance, ausgezeichnet zu werden.

Auch die Indie-Spiele „Disco Elysium“ (7), „Outer Wilds“ (5) und „Untitled Goose Game“ (4) sind mehrfach vertreten. Gleiches gilt für den Activision-Shooter „Call of Duty: Modern Warfare“ (5) und Nintendos „Luigis Mansion 3“ (4). Auch „Knights and Bikes“ ist mehrfach in den Nominierungen vertreten. „Sekiro: Shadows Die Twice“ ist viermal dabei.

Bis die Gewinner ihre Preise entgegennehmen können, vergeht noch etwas Zeit: Die Verleihung der BAFTA Games Awards 2020 findet am Donnerstag, dem 2. April statt. Hideo Kojima, der Director von „Death Stranding“, erhält im Zuge des Events einen Ehrenpreis.

BAFTA Games Awards – Nominierungen

Animation Call of Duty: Modern Warfare

Control

Death Stranding

Luigi’s Mansion 3

Sayonara Wild Hearts

Sekiro: Shadows Die Twice Artistic Achievement Concrete Genie Control

Death Stranding

Disco Elysium

Knights and Bikes

Sayonara Wild Hearts Audio Achievement Ape Out

Call of Duty: Modern Warfare

Control

Death Stranding

Star Wars Jedi: Fallen Order

Untitled Goose Game Best Game Control

Disco Elysium

Luigi’s Mansion 3

Outer Wilds

Sekiro: Shadows Die Twice

Untitled Goose Game British Game DiRT Rally 2.0

Heaven’s Vault

Knights and Bikes

Observation

Planet Zoo

Total War: Three Kingdoms Debut Game Ape Out

Death Stranding

Disco Elysium

Katana ZERO

Knights and Bikes

Manifold Garden Evolving Game Apex Legends

Destiny 2

FINAL FANTASY XIV: Shadowbringers

Fortnite

No Man’s Sky: BEYOND

Path of Exile Family Concrete Genie

Knights and Bikes

Luigi’s Mansion 3

Untitled Goose Game

Vacation Simulator

Wattam Game Beyond Entertainment Civilization VI: Gathering Storm

Death Stranding

Kind Words [lo fi chill beats to write to]

Life Is Strange 2 (Episodes 2-5)

Neo Cab

Ring Fit Adventure Game Design Baba Is You

Control

Disco Elysium

Outer Wilds

Sekiro: Shadows Die Twice

Wattam Multiplayer Apex Legends

Borderlands 3

Call of Duty: Modern Warfare

Luigi’s Mansion 3

Tick Tock: A Tale for Two

Tom Clancy’s The Division 2 Music Control

Death Stranding

Disco Elysium

Outer Wilds

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Wattam Narrative Control

Disco Elysium

Life Is Strange 2 (Episodes 2-5)

Outer Wilds

Star Wars Jedi: Fallen Order

The Outer Worlds Original Property Baba Is You

Control

Death Stranding

Disco Elysium

Outer Wilds

Untitled Goose Game Performer in a Leading Role Laura Bailey – Gears 5

Courtney Hope – Control

Logan Marshall-Green – Telling Lies

Gonzalo Martin – Life Is Strange 2

Barry Sloane – Call of Duty: Modern Warfare

Norman Reedus – Death Stranding Performer in a Supporting Role Jolene Andersen – Life Is Strange 2

Sarah Bartholomew – Life Is Strange 2

Troy Baker – Death Stranding

Lea Seydoux – Death Stranding

Martti Suosalo – Control

Ayisha Issa – The Dark Pictures Anthology: Man of Medan Technical Achievement A Plague Tale: Innocence

Call of Duty: Modern Warfare

Control

Death Stranding

Metro Exodus

Sekiro: Shadows Die Twice

