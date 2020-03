Death Stranding: Fotomodus der PC-Version könnte als Update für PS4-Fassung folgen

Eigentlich ist es verwunderlich, dass „Death Stranding“ nicht von Anfang an mit einem Fotomodus auf der PS4 ausgestattet war, wo doch bekannt ist, dass ein solcher Modus in zahlreichen anderen Titeln überaus beliebt ist.

Immerhin haben 505 Games und Kojima Productions vor wenigen Tagen angekündigt, dass die kommende PC-Version von „Death Stranding“ mit einem Fotomodus ausgestattet wird. Viele PS4-Spieler fragen sich nun, ob sie das Feature mit einem Update nachgereicht bekommen.

Und allem Anschein nach, könnte Hideo Kojima das Feature tatsächlich als ein Update für das bereits auf PS4 veröffentlichte Open-World-Spiel in Erwägung ziehen, wie er mit einem aktuellen Tweet bestätigt hat.

Laut eigenen Aussagen bekomme er zumindest zahlreiche Anfragen diesbezüglich, was ihn anscheinend auf den Gedanken gebracht hat. Ob der Fotomodus für die PS4-Spieler noch lange auf sich warten lassen wird, ist nicht bekannt.

Zum Thema: Death Stranding: Update 1.11 steht bereit – Von den Spielern gewünschtes Feature hält Einzug

„Death Stranding“ ist derzeit noch exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich. Die Version für den PC wird in Zusammenarbeit mit dem Publisher 505 Games am 2. Juni 2020 veröffentlicht.

Introducing how to use DEATH STRANDING PC version Photo Mode. It’s still under development but i think you can see the idea of how the process goes. I may consider this feature as an update, since there’re many requests from Sam’s in the world.

Out on 6/2https://t.co/TxRuNL91u2 pic.twitter.com/ICXO6Td6zI

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) March 6, 2020