Games-Charts: Two Point Hospital im deutschen Handel mit dreifacher Top-Ten-Landung

Mit den aktuellen Verkaufscharts von GfK Entertainment erfahren wir, welche Spiele in der vergangen Woche besonders häufig im deutschen Einzelhandel gekauft wurden. Das frisch veröffentlichte "Two Point Hospital" hat auf den Konsolen dreimal eine Platzierung in den Top-Ten geschafft.

In der vergangen Woche konnte sich frisch veröffentlichte „Two Point Hospital“ gleich in drei Plattform-Ranglisten an den ersten Platz setzten. Die aktuellen Verkaufscharts von GfK Entertainment verraten wie üblich die zwei bestplatzierten Spiele für die aktuellen Gaming-Plattformen. Betrachtet wird der Zeitraum vom 24. Februar bis zum 1. März 2020.

Die nicht ganz ernst zu nehmende Wirtschaftssimulation „Two Point Hospital“ kommt eineinhalb Jahre nach dem PC-Release nun auch auf die Konsolen und weiß die Spieler offenbar einigermaßen zu begeistern.



In den PS4-Charts schafft es „Two Point Hospital“ auf den dritten Platz, während der Titels in den Xbox One-Charts sogar den zweiten Platz besetzten konnte. In der Switch-Rangliste bringt es der Titel auf Platz acht. „GTA V“ besetzt sowohl für PS4 als auch für Xbox One den Spitzenplatz. Auf dem zweiten Platz der PS4-Charts hält sich der „Autobahn-Polizei Simulator 2“.

Die weiteren Platzierungen für PC, Nintendo Switch und 3DS verrät die Übersicht. Hinter diesem Link findet ihr die Charts aus der Vorwoche.

Verkaufscharts aus Deutschland

PS4

(2) GTA 5 Premium Edition (1) Autobahn-Polizei Simulator 2 (neu) Two Point Hospital

Xbox One

(2) GTA 5 Premium Edition (neu) Two Point Hospital

PC

(1) Anno 1800 – Sonderausgabe (2) Die Sims 4

Nintendo Switch

(1) Mario Kart 8 Deluxe (2) Luigi’s Mansion 3 … … … … … (neu) Two Point Hospital

Nintendo 3DS

(1) Animal Crossing: New Leaf – Welcom Amiibo Selects (2) Luigi’s Mansion 2 Selects

