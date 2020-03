God of War: Normalerweise nicht zu sehen – Baldur zeigt Kratos den Stinkefinger nach erstem Bosskampf

Durch einen Kamera-Hack bekommen wir einen interessanten Einblick in "God of War". Demnach muss sich Kratos auch gefallen lassen, den Stinkefinger gezeigt zu bekommen, was für den Spieler in der normalen Kameraperspektive im Spiel nicht zu sehen ist.

Durch einen Kamera-Hack werden im gefeierten PS4-Exklusivspiel „God of War“ bisher nicht gesehene Dinge sichtbar. Gleichzeitig macht dies auch deutlich, dass die Entwickler offenbar einen gewissen Spaß daran haben, Sachen in das Spiel zu integrieren, die normalerweise kein Spieler zu Gesicht bekommt.

Was geschieht abseits der Kamera?

Der Youtuber Lance McDonald hat eine Möglichkeit gefunden, die Kamera in „God of War“ zu hacken, womit er die freie Kontrolle über die Kameraperspektive erhalten hat. Auf diese Weise kann er Dinge sichtbar machen, die dem Spieler normalerweise verborgen bleiben, da sie außerhalb der Kameraperspektive liegen.

Dazu gehören beispielsweise interessante Szenen aus dem ersten Boss-Kampf mit Baldur. Und insbesondere auch das, was geschieht, wenn Kratos seinen Gegner nach dem Bosskampf von der Klippe stößt. Während Baldur in die Tiefe stürzt, zeigt er Kratos noch die Stinkefinger. Einige passende Szenen aus dem Bosskampf seht ihr in den eingebundenen Tweets weiter unten.

Viele Fans des 2018 veröffentlichten „God of War“ fragen sich nun, welche Easter-Eggs die Entwickler von Sony Santa Monica womöglich noch abseits der Kamera im Spiel versteckt haben. Möglicherweise gibt es in der nächsten Zeit ja noch ähnliche Videos mit interessanten und witzigen Fundstücken.

Zum Thema: God of War: Cory Barlog spricht sich für eine Netflix-Serie aus

„God of War“ ist derzeit exklusiv auf PlayStation 4 erhältlich. Falls ihr den Titel bisher noch nicht gespielt habt, könnt ihr ihn im PSN Store derzeit dank Rabatt-Aktion zum günstigen Preis von 15,99 Euro erwerben. PS Plus-Mitglieder zahlen sogar nur 11,99 Euro. Das Angebot gilt noch bis zum 19. März 2020.

Absolutely laughing at this, can't wait to see what else is hidden in the game off-camera pic.twitter.com/V3r8dV4gMw — Lance McDonald (@manfightdragon) March 5, 2020

Good day’s work. God of War (PS4)‘s camera fully hacked. No clipping, ability to start and stop time freely, and works fully during cutscenes. It’s activated by entering special button presses on the map screen. Works great! pic.twitter.com/DaoBEIPOck — Lance McDonald (@manfightdragon) March 5, 2020

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu God of War