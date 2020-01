God of War: Cory Barlog spricht sich für eine Netflix-Serie aus

Könnte uns auf kurz oder lang eine Netflix-Serie zu "God of War" in Haus stehen? Der für den PlayStation 4-Ableger verantwortliche Director Cory Barlog würde solch ein Projekt zumindest begrüßen.

Zu den bestbewerteten und gleichzeitig erfolgreichsten Exklusiv-Titeln der PlayStation 4 gehört zweifelsohne der „God of War“-Reboot aus dem Hause Sony Santa Monica.

Nachdem in den vergangenen Tagen bereits Gerüchte die Runde machten, dass die Entwickler von Sony Santa Monica hinter verschlossenen Türen an einem Nachfolger zu „God of War“ arbeiten könnten, bringt der für den PlayStation 4-Ableger verantwortliche Director Cory Barlog via Twitter ein weiteres mögliches Projekt auf Basis der beliebten Marke ins Gespräch.

Cory Barlog wünscht sich eine Netflix-Serie

So griff Barlog in einem Tweet die Frage auf, welche Videospiele noch in Form einer Netflix-Serie umgesetzt werden sollten. Seine wenig überraschende Antwort: „God of War“. Gleichzeitig wies Barlog allerdings darauf hin, dass seine Aussagen nicht als Ankündigung einer Netflix-Serie zu „God of War“ verstanden werden sollten. Barlog weiter:

Zum Thema: The Witcher: Arbeiten an der zweiten Staffel der Netflix-Serie sollen in Kürze anlaufen

„Dies ist kein Hinweis oder irgendetwas. Ich glaube einfach, dass Spiele großartige TV-Shows abgeben würden, weil Sie so viel Zeit mit den Charakteren in fantastischen Welten verbringen. Spiele wie Fernsehen sind wie Beziehungen zu den Figuren, bei denen Filme eher wie ein Date sind. Beides kann großartig sein.“

Zuletzt feierte die „The Witcher“-Reihe auf Netflix große Erfolge. Nach dem Start Ende Dezember 2019 wurde die erste Staffel von „The Witcher“ auf Netflix bereits von mehr als 75 Millionen Menschen angeschaut.

Quelle: PSU

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu God of War