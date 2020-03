The Wonderful 101 Remastered: Kickstarter-Kampagne beendet – Finale Summe steht fest

„The Wonderful 101 Remastered“ wurde einen Monat lang über Kickstarter finanziert. Ende der vergangenen Woche kam die Aktion zu ihrem Ende und der finale Betrag, der in die Neuauflage einfließen kann, steht fest.

Rund zwei Millionen Euro

Insgesamt sicherten 33.199 Unterstützer ganze 235.320.528 Yen zu. Das sind nach dem heutigen Tageskurs so ziemlich genau zwei Millionen Euro, was beachtlich ist. Denn das eigentliche Ziel der Kampagne lag bei rund 45.000 Euro. Hierbei kann allerdings gemutmaßt werden, dass es sich bei der gewünschten Summe um ein Ziel handelte, dem kein fester Finanzierungsbedarf zugrunde lag.

Im Zuge der Kickstarter-Kampagne wurden zahlreiche Stretch Goals erreicht. Dazu zählen eine Steam- und PS4-Version des Spiels. Hinzu kamen der Time-Attack-Modus, ein überarbeiteter Soundtrack sowie neue „2D-Sidecrolling-Abenteuer“ mit Luka.

In einem Statement zum Abschluss der Kickstarter-Kampagne von „The Wonderful 101 Remastered“ heißt es: „Bei PlatinumGames möchten wir von ganzem Herzen für all die herzlichen Wünsche und die Unterstützung der Kickstarter-Kampagne zu The Wonderful 101 Remastered unseren Dank zum Ausdruck bringen“, so das Team. „Ohne euch hätten wir es nicht geschafft!“

+++ The Wonderful 101: Platinum Games bekundet Interesse an einem Nachfolger +++

„The Wonderful 101: Remastered“ wird am 19. Mai 2020 in Nordamerika und am 22. Mai 2020 in Europa sowohl physisch als auch digital auf den Markt gebracht. Das japanischen Publikum muss sich etwas länger gedulden und wird am 11. Juni 2020 versorgt. Der Preis der überarbeiteten Neuauflage liegt bei rund 45 Euro.

