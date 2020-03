Final Fantasy VII Remake: Den Spielern sollen die Folgen ihres Handels vor Augen geführt werden

Bekanntermaßen wird sich die erste Episode des "Final Fantasy VII Remakes" auf die Geschehnisse in Midgar konzentrieren. Laut offiziellen Angaben sollen die Spieler dabei unter anderem mit den Folgen ihren Handels konfrontiert werden.

In wenigen Wochen wird die erste Episode des „Final Fantasy VII Remakes“ zeitexklusiv für die PlayStation 4 veröffentlicht.

Wie sich mittlerweile herumgesprochen haben dürfte, konzentriert sich die Geschichte der ersten Episode auf die Geschehnisse in der Stadt Midgar. Nichts geändert hingegen hat sich an der ersten Mission. Auch im Remake übernehmt ihr die Kontrolle über den Protagonisten Cloud Strife und schließt euch mit Barret Wallace zusammen, um einen Sabotageakt auf einen Mako-Reaktor zu verüben.

Das alltägliche Leben in Midgar soll wiedergegeben werden

Wie Yoshinori Kitase, der verantwortliche Produzent hinter dem „Final Fantasy VII Remake“, in einem Interview zu verstehen gab, ging es den Entwicklern bei der Gestaltung von Migdar unter anderem darum, das alltägliche Leben der Bewohner wiederzugeben. Darüber hinaus möchten die Entwickler den Spielern die Folgen ihres Handels vor Augen führen. So wird unter anderem verdeutlicht, welchen Einfluss das Mako auf das Leben von Midgars Bewohnern hat.

„Wir wollten wirklich den Alltag der Bürger von Midgar zeigen. [Teilweise] um zu zeigen, wie sie in dieser riesigen Stadt lebten, die von Mako-Energie angetrieben wird. Wie und wann sie sie nutzen würden, ist ebenfalls ein Aspekt der Geschichte. Im Original ging es direkt in die Bombenmission über“, so Kitase.

Und weiter: „Wir wollten das Gefühl, dass die Dinge bereits im Gange waren. Ihr befindet euch mitten im Geschehen. Wenn Sie jedoch sofort von dort in die Panik geraten würden, die durch die Bombenmission danach verursacht wurde […] würdet ihr nicht verstehen, welche Auswirkungen es auf den Alltag der Bewohner hatte. […] Deshalb haben wir mit dieser häuslichen Szene begonnen.“

Die erste Episode des „Final Fantasy VII Remakes“ erscheint hierzulande am 10. April 2020.

