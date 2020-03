Call of Duty 2020: Insider liefert Gerüchte zum Setting, den Modi und mehr

Wenig überraschend dürfen sich die Fans der "Call of Duty"-Reihe auch in diesem Jahr über einen neuen Ableger freuen. Zu diesem erreichten uns heute verschiedene unbestätigte Details.

Wie Activision bereits vor einer ganzen Weile bestätigte, befindet sich hinter den Kulissen ein neues „Call of Duty“ in Entwicklung, das in diesem Jahr für die Konsolen und den PC veröffentlicht wird.

Während von offizieller Seite weiter geschwiegen wird, wollte die Gerüchteküche bereits mehr wissen und berichtete unter anderem, dass der Weg in „Call of Duty 2020“ nach Vietnam führen könnte. Angaben, die in diesen Stunden von einem bekannten und zuletzt recht verlässlichen Insider untermauert werden. Die Rede ist vom bekannten „Call of Duty“-Leaker „The Gaming Revolution“.

Der Kalte Krieg, Zombies und mehr?

Wie dieser in Erfahrung gebracht haben möchte, soll das nächste „Call of Duty“-Abenteuer in den Wirren des Kalten Krieges angesiedelt sein und die Spieler unter anderem nach Vietnam entführen. Weiter heißt es, dass sich die Spieler in diesem Jahr zudem auf eine Rückkehr des beliebten Zombie-Modus und ein Wiedersehen mit den Operatoren freuen dürfen. Die manuelle Heilung soll ebenfalls an Bord sein.

Zum Thema: Call of Duty Warzone: Spielerzahl überschreitet weiteren Meilenstein – So erfolgreich ist der Shooter

Da sich Activision traditionell nicht zu Leaks dieser Art äußert, sollten die Angaben von „The Gaming Revolution“ vorerst natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden. Zumal die jährlichen Ableger der „Call of Duty“-Reihe in der Regel im Mai eines Jahres enthüllt werden.

Allzu viel Geduld müssen Fans der Reihe also nicht mehr aufbringen.

Quelle: Comicbook

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty 2020