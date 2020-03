Call of Duty Warzone: Spielerzahl überschreitet weiteren Meilenstein – So erfolgreich ist der Shooter

Mit „Call of Duty Warzone“, das vor einigen Tagen für Konsolen und PC veröffentlicht wurde, konnte Activision offenbar erfolgreich im heiß umkämpften Battle-Royale-Genre Fuß fassen.

Nach nur 24 Stunden waren sechs Millionen Spieler erreicht. Und diese Zahl wurde mittlerweile deutlich in den Schatten gestellt. 15 Millionen Spieler sind es inzwischen, wie die Macher auf Twitter zu verstehen gaben. „Wir haben heute 15 Millionen Spieler überschritten. Danke Warzone-Fans“, heißt es kurz und knapp.

We crossed 15 million players earlier today, thank you #Warzone fans. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/6Xw7MyFk2C — Call of Duty (@CallofDuty) March 14, 2020

Veröffentlicht wurde „Call of Duty Warzone“ in dieser Woche für PlayStation 4, Xbox One und PC. Geld müsst ihr für den Free-2-Play-Titel vor dem Download nicht bezahlen – mit einer Ausnahme: PS4-Spieler ohne PS Plus investieren aufgrund der Altersbeschränkung 25 Cent.

+++ Call of Duty Warzone: Auflösungen und mehr – Der Battle-Royal-Modus in der Performance-Analyse +++

In der Launchphase finden die Schlachten in Dreierteams statt, die sich in zwei Spielmodi beweisen müssen. Geboten bekommt ihr eine Interpretation von „Battle Royale“ sowie „Beutegeld“. In der zuletzt genannten Variante versuchen Teams, mehr Geld als alle anderen zu sammeln. Bislang werden 150 gleichzeitige Spieler unterstützt, was sich in absehbarer Zeit ändern soll.

