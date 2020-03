Call of Duty Warzone: Sehr beliebt – Spielerzahl der ersten 24 Stunden übertrifft Apex Legends und Fortnite

Mit "Call of Duty Warzone" haben sich Activision und Infinity Ward anscheinend die Battle-Royale-Krone aufgesetzt. Zumindest wenn es um die Spielerzahl in den ersten 24 Stunden geht, konnten "Apex Legends" und "Fornite" deutlich übertroffen werden.

Activision und Infinity Ward haben den Battle-Royale-Modus „Call of Duty Warzone“ gerade erst veröffentlicht und schon gibt es eine beachtliche Erfolgsmeldung.

Apex Legends und Fortnite übertroffen

Wie die Verantwortlichen auf dem offiziellen „Call of Duty“-Twitterkanal bekannt gegeben haben, hat „Call of Duty Warzone“ in den ersten 24 Stunden nicht weniger als sechs Millionen Spieler angezogen. Wie der Analyst Daniel Ahmad zu verstehen gab, übertrumpfte „COD Warzone“ damit „Apex Legends“ und „Fortnite“ deutlich. In dem Tweet des Publishers heißt es:

„Was für ein Tag! 24 Stunden und über 6 Millionen von euch sind in #Warzone eingetroffen. Danke – wir fangen gerade erst an.“

Der Analyst Daniel Ahmad setzte die Zahlen in Perspektive zu „Apex Legends“, das in den ersten 24 Stunden 2,5 Millionen Spieler erreicht hat, während „Fortnite“ am ersten Tag gerade die Millionenmarke überschreiten konnte. Für Activision und Infinity Ward kann „Call of Duty Warzone“ also als Mega-Erfolg gewertet werden.

Es bleibt aber noch abzuwarten, wie viele Spieler im Laufe der Zeit bei dem Titel hängen bleiben. Und ob die aktiven Spieler bereit sind, Geld in den Titel zu investieren, um ihn langfristig am Leben halten zu können. Die PS4-Version findet ihr hinter dem Link im PSN Store.

„Call of Duty bleibt eine der erfolgreichsten Unterhaltungs-Franchises aller Zeiten“, sagte Bobby Kotick, Chief Executive Officer von Activision Blizzard bei der Vorstellung des Spiels „Mit Warzone ermöglichen wir es Spielern auf der ganzen Welt, den Spaß von Call of Duty kostenlos zu erleben.“

Auf dem Schlachtfeld kämpfen bis zu 150 Spieler auf dem immer kleiner werdenden Kampfgebiet ums Überleben. Sie entdecken Vorratskisten und schließen Aufträge ab, um das Arsenal aufzubauen und sich einen taktischen Vorteil zu verschaffen.

PS4-Spieler mit PS Plus-Abo können sich für „Warzone“ ein kostenloses Kampfpaket sicher, das einige Extras beinhaltet, die den Einstieg in das Spiel erleichtern könnten. Die Details erfahrt ihr hinter dem Link.

To put this into context. Apex Legends hit 2.5 million players in its first 24 hours, faster than Fortnite BR. Call of Duty Warzone has achieved 6 million players in its first 24 hours. https://t.co/FcCaxgOhOp — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) March 11, 2020

