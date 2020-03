Call of Duty Warzone: Schlachten mit mehr Spielern geplant – Infinity Ward nennt neue Zahl

"Call of Duty: Warzone" könnte in absehbarer Zeit bis zu 200 Spieler unterstützten. Infinity Ward brachte die Möglichkeit ins Spiel, ohne einen Termin zu nennen.

Seit dieser Woche kann „Call of Duty Warzone“ gespielt werden. Dabei handelt es sich um einen kostenlosen Battle Royale-Shooter, der die Spieler in großangelegte Schlachten schickt, an denen sich bis zu 150 Teilnehmer beteiligen können. Gespielt wird auf einer riesigen Karte.

Schlachten mit 150 Spielern bieten bereits eine Menge Action. Aber es soll noch mehr werden, wie Infinity Ward durchblicken ließ. Irgendwann ist damit zu rechnen, dass sogar 200 Spieler unterstützt werden. Während die Aussage von Infinity Wards Patrick Kelly recht zuversichtlich klingt, wurde für die Anhebung bislang kein Termin genannt. Auch muss beachtet werden, dass die Aussage vor der Veröffentlichung von „Call of Duty Warzone“ fiel.

200 Spieler-Sessions wurden bereits getestet

„Wir haben eine Reihe von Twists in den Battle Royale-Kampf gebracht“, so Kelly gegenüber USA Today. „Ich denke, die Welt, in der ihr spielt, wird zweifellos einzigartig sein. Zum einen werden wir zunächst mit 150 Spielern loslegen, während es woanders normalerweise 60 bis 100 sind. Eigentlich kann ich euch sagen, dass wir bereits mit 200 Spielern spielen. Wir werden das etwas später ausrollen.“

Veröffentlicht wurde „Call of Duty Warzone“ für PlayStation 4, Xbox One und PC. Heruntergeladen werden kann der Titel kostenlos. PS4-Spieler ohne PS Plus müssen aufgrund der Altersbeschränkung allerdings 25 Cent investieren.

+++ Call of Duty Warzone: Sehr beliebt – Spielerzahl der ersten 24 Stunden übertrifft Apex Legends und Fortnite +++

In der Launchphase finden die Schlachten in Dreierteams statt, die sich in zwei Spielmodi beweisen müssen. Geboten bekommt ihr eine Interpretation von „Battle Royale“ sowie „Beutegeld“. In der zuletzt genannten Variante versuchen Teams, mehr Geld als alle anderen zu sammeln.

Mehr zu Call of Duty Warzone:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Warzone