Resident Evil 3 Remake: Erste Details zur spielerischen Umsetzung von Carlos‘ Szenario

Anfang des kommenden Monats wird das Remake zum Survival-Horror-Klassiker „Resident Evil 3“ für die Konsolen sowie den PC veröffentlicht.

Wie bereits vor einer ganzen Weile bekannt gegeben wurde, wird der Support-Charakter Carlos auch in der Neuauflage mit von der Partie sein. Heute erreichten uns erste Details zur spielerischen Umsetzung seines Szenarios. Laut einer aktuellen Vorschau der GameInformer wird Carlos‘ Auftritt im Remake von „Resident Evil 3“ deutlich umfangreicher ausfallen als noch im Original.

Action, Puzzles und mehr

Den Angaben des US-amerikanischen Magazins zufolge wird der Abschnitt, den die Spieler mit Carlos erkunden können, im Remake deutlich größer ausfallen. Zudem werden mehr Puzzles und ausreichend Action versprochen. Dabei hob die GameInformer vor allem die Durchschlagskraft von Carlos hervor, da die Ausführung eines perfekten Ausweichens mit Carlos zu einem mächtigen Aufwärtshaken führt, der Feinde niederschlägt.

Unklar sei aktuell noch, in wie vielen Abschnitten die Spieler die Kontrolle über Carlos übernehmen können. Im originalen „Resident Evil 3“ war es lediglich einer. Allzu lange werden wir uns allerdings nicht mehr gedulden müssen, bis uns weitere Details zu diesem Thema ins Haus stehen.

So wird das Remake zu „Resident Evil 3“ hierzulande ab 3. April 2020 für die Xbox One, den PC und die PlayStation 4 erhältlich sein. Wer vor dem Kauf zunächst Probe spielen möchte, darf sich über eine Demo freuen, die noch in dieser Woche veröffentlicht wird. Genauer gesagt am morgigen Donnerstag, den 19. März 2020.

