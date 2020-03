Games-Charts: Doom Eternal und Animal Crossing: New Horizons erfolgreich im deutschen Handel

Die deutschen Gamer haben dem Horror-Shooter "Doom Eternal" im deutschen Handel zu einem recht erfolgreichen Verkaufsstart verholfen. Auch der Nintendo Switch-Neueinsteiger "Animal Crossing: New Horizons" gilt als großer Erfolg.

GfK Entertainment hat die aktuellen Verkaufscharts für den deutschen Einzelhandel veröffentlicht. Insgesamt handelt es sich bei der vergangenen Woche um die zweiterfolgreichste Woche des PC- und Videospielmarktes dieses Jahres. Download-Verkäufe werden nicht mitgezählt. Betrachtet wird der Zeitraum vom 16. bis 22. März 2020.

Einen besonders großen Anteil daran hat Nintendos Lebenssimulation „Animal Crossing: New Horizons“ für Nintendo Switch. Der Titel erreichte mit großem Abstand den ersten Platz der Switch-Charts. Auf dem zweiten Platz folgt „Mario Kart 8 Deluxe“, während „New Super Mario Bros. U Deluxe“ den dritten Platz belegt.

Auf der anderen Seite der Friedlichkeits-Skala steht „Doom Eternal“, das in der vergangenen Woche ebenfalls sehr erfolgreich in den Handel gebracht wurde. Auf der PS4-Rangliste steht der Shooter gleich hinter „GTA 5“ auf dem zweiten Platz. In den Xbox One-Charts ist es genau umgedreht. Und auch PC-Spieler haben „Doom Eternal“ auf den zweiten Platz der Plattform-Charts gebracht.

Verkaufscharts aus Deutschland

PS4

(2) GTA 5 Premium Edition (neu) Doom Eternal

Xbox One

(neu) Doom Eternal (3) GTA 5 Premium Edition

PC

(1) Die Sims 4 (neu) Doom Eternal

Nintendo Switch

(neu) Animal Crossing: New Horizons (2) Mario Kart 8 Deluxe

Nintendo 3DS

(1) Animal Crossing: New Leaf – Welcom Amiibo Selects (2) The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D Selects

