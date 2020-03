Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered: Trophäen-Liste veröffentlicht – Release heute?

Gestern tauchte im PlayStation Store ein Hinweis darauf auf, dass irgendwann im Laufe des heutigen Tages „Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered“ veröffentlicht wird. Der Eintrag verschwand wieder und die Freischaltung lässt nach wie vor auf sich warten.

Trophäen-Übersicht veröffentlicht

Dass sich etwas bewegt, verdeutlicht die inzwischen veröffentlichte Trophäen-Übersicht, die auf der Webseite psnprofiles.com zu sehen ist. Sie verrät euch, welche Trophäen und Achievements ihr in der Remastered-Version des Shooters erspielen könnt. Allzu viele Überraschungen bietet sie nicht, denn bei „Call of Duty Modern Warfare 2“ handelt es sich um kein neues Spiel.

Allerdings wurden die Trophäenbeschreibungen etwas angepasst. So heißt es etwa in Bezug auf die Platin-Trophäe: „Sammelt alle verfügbaren Trophäen von Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered.“ Doch auch neue Trophäen sind offenbar dabei. Dazu zählt eine, die ihr bekommt, wenn ihr zehn Chopper mit dem Javelin Launcher in der Mission „Of Their Own Accord“ erledigt.

Die komplette Trophäenliste könnt ihr euch hier anschauen.

„Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered“ gewährt euch einen Zugriff auf die Kampagne, die zugunsten der Neuveröffentlichung auf den aktuellen Konsolen „vollständig neu gemastert“ wurde. Die Entwickler verweisen auf verbesserte Texturen, Animationen, HDR und weitere Features.

+++ Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered: Termin, Preis, Download-Größe – Enthüllung im PSN +++

Auch der Preis wurde gestern enthüllt: Die technisch aufgewertete Kampagnen-Neuauflage schlägt mit 24,99 Euro zu Buche. Einen Mehrspieler-Modus solltet ihr nicht erwarten. Offenbar möchten sich Activision und Infinity Ward auf die Multiplayer-Komponenten von „Modern Warfare“ und „Warzone“ konzentrieren.

