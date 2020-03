Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered: Termin, Preis, Download-Größe – Enthüllung im PSN

Jetzt ist es so ziemlich offiziell: "Call of Duty: Modern Warfare 2 Kampagne Remastered" wird in dieser Woche erscheinen. Im PlayStation Store wurden der Preis und Termin enthüllt.

In den vergangenen Tagen und Wochen trafen zahlreiche Leaks und Gerüchte zur Veröffentlichung eines Remasters von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ ein. Und während die offizielle Ankündigung noch immer auf sich warten lässt, könnt ihr euch ab sofort auf die unmittelbar bevorstehende Veröffentlichung einstellen.

Der Shooter mit dem Titel „Call of Duty: Modern Warfare 2 Kampagne Remastered“ wird seit heute im PlayStation Store gelistet. Laut der Produktbeschreibung erfolgt der Launch am morgigen 31. März 2020. Auch ein Preis wurde genannt: 24,99 Euro müsst ihr für den Shooter bezahlen, wenn ihr es denn wollt. Die Dateigröße wird mit 46,9 GB angegeben.

PlayStation Store: Call of Duty: Modern Warfare 2 Kampagne Remastered

Die Kampagne von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ wurde zugunsten der Neuveröffentlichung auf den aktuellen Konsolen „vollständig neu gemastert – mit verbesserten Texturen, Animationen, physikalischem Rendering, HDR-Beleuchtung und vielem mehr“.

Wie es der Name schon erahnen lässt, bekommt ihr beim Kauf die Kampagne von „Call of Duty Modern Warfare 2“, nicht aber den Multiplayer-Part. Es scheint, dass Activision möglichst viele Spieler im neuen „Modern Warfare“ und in „Warzone“ halten möchte.

Erhaltet das klassische Ghost-Bundle

Laut der Beschreibung im PlayStation Store beinhaltet das Paket das klassische Ghost-Bundle vom Unterwasser-Sprengteam für die Verwendung in „Call of Duty Modern Warfare“ und „Warzone“.

+++ Modern Warfare 2 Remastered: Artwork und Beschreibung geleakt +++

In der Beschreibung heißt es: „Verpasst euch das markante Ghost-Outfit. Zieht mit dem gefürchteten Look von UDT Ghost aus der Call of Duty: Modern Warfare 2-Kampagnenmission ‚Der einzig schöne Tag … war gestern‘ in den Kampf von Modern Warfare und der kostenlosen Version Call of Duty Warzone.“

Das Paket enthält:

UDT-Ghost-Skin

2 Waffenbaupläne

Waffentalisman

Vollstrecker

Stichelei

Animierte Visitenkarte

Emblem

2 Battle Pass-Stufensprünge

„Call of Duty Modern Warfare 2“ hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Der Shooter erschien im November 2009 für PC, PS3 und Xbox 360. Auch der NDS wurde mit einer Version bedacht.

