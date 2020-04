Modern Warfare & Warzone: PS4- und PS Plus-Spieler bekommen exklusive Inhalte

Passend zum Start der Season 3 von "Call of Duty: Modern Warfare" und "Warzone" gaben Sony und Infinity Ward bekannt, welche zeitexklusiven Inhalte PS4- und PS Plus-Spieler bekommen.

Spieler von "Call of Duty: Modern Warfare" und "Warzone" können sich in neue Gefechte stürzen.

Mit dem Patch 1.19 wurde die Season 3 von „Call of Duty: Modern Warfare“ und „Warzone“ eingeläutet. Und einmal mehr profitieren PS4-Spieler besonders. Auf dem offiziellen Blog machen Sony und Infinity Ward auf exklusive Inhalte aufmerksam, die Mitglieder der PlayStation-Community in Anspruch nehmen können. Die Exklusivität endet am 1. Oktober 2020.

Shoot House für Survival: Auf dem PlayStation Blog verweisen die Unternehmen auf die Map „Shoot House“, die fortan im Survival-Modus genutzt werden kann. Mit eurem Squad sollt ihr während eurer Gefechte den idealen Engpass finden, um eine Vielzahl von Gegnern auszuschalten. Behilflich sind euch dabei die höheren Ebenen im Bürogebäude.

„Versperrt die Eingänge mit Fallen und Explosivladungen und beweist euch als hervorragende Schützen“, so die Macher zum PS4-Bonus. „Oder übernehmt Alpha und Bravo, um euch mehr Freiraum zu verschaffen, und erledigt nahende Feinde.“

Sony Combat Pack 2 für PS Plus-Mitglieder

PlayStation Plus-Abonnenten profitieren von weiteren Boni. Sie können das „Sony Combat Pack 2“ kostenlos herunterladen. Die folgenden Inhalte sind dabei:

Epischer Operator-Skin für Wyatt

Epische Scharfschützengewehr-Blaupause

Epische Handfeuerwaffe-Blaupause

Episches taktisches Messer

Epischer Waffen-Charm

Animierte Visitenkarte

Spraymotiv

Token für 60 Minuten doppelte Waffen-XP

Laut Sony findet ihr das neue Kampfpaket im PlayStation Plus-Bereich des PlayStation Stores. Gelistet wird es offenbar noch nicht, was sich im Laufe des Tages ändern sollte.

+++ Call of Duty Modern Warfare & Warzone: Saison 3 Highlights im neuen Trailer +++

Der Patch 1.19, mit dem die dritte Season in „Call of Duty Modern Warfare“ und „Warzone“ eingeführt wird, steht für alle Plattformen zum Download bereit. Welche Inhalte damit eingeführt werden, verrät der offizielle Changelog zum Patch 1.19.

Mehr zu „Modern Warfare“ verrät unsere Themen-Übersicht. „Warzone“-Spieler werden hier fündig.

