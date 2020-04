Call of Duty Modern Warfare & Warzone: Saison 3 Highlights im neuen Trailer

Mit einem frischen Trailer geben Activision und Infinity Ward einen kleinen Überblick über einige der wichtigsten Neuerungen aus Saison 3 für "Call of Duty: Modern Warfare" und "Warzone".

Zum Start von „Call of Duty: Modern Warfare“ Saison 3 am 8. April 2020 haben Activision und Infinity Ward heute einen frischen Trailer präsentiert. Ab morgen können die Spieler in „Modern Warfare“ und „Warzone“ alte Freunde, größere Trupps, neuere Fahrzeuge und mehr erleben. Der eingebundene Trailer gibt weiter unten im Artikel einen kurzen Vorgeschmack.

„Call of Duty: Modern Warfare“ Saison 3 rankt sich um den neuen Operator Alex, der mit dem neuen Battle Pass eingeführt wird. Sofort-Zugriff auf den neuen Operator erhalten die Season 3 Battle Pass-Käufer. Darüber hinaus bekommen die Spieler weitere Neuerungen geboten. Die Übersicht (via Charlieintel) verrät erste Details.

Modern Warfare Season 3

Neue Maps Talisk Backlot (Remake der „Call of Duty 4: Modern Warfare“-Map Backlot) Hovec Sawmill (neue Map) Aniyah Incursion



Neue Waffen Neue Sniper Neue Pistole

Neuer Battle Pass

Neue Updates für Warzone Quads Mode Neue Vehikel Neue Waffen



Der frische Trailer gibt euch die Vorschau auf die Highlights der neuen Saison. Sobald ausführlichere Details bekannt werden, lassen wir euch davon wissen. Saison 3 startet am 8. April 2020 für alle Spieler kostenlos auf PS4, Xbox One und PC.

