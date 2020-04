Call of Duty Modern Warfare: Neue Village-Map geleakt – Launch mit Season 3?

In den Daten der PC-Version von "Call of Duty: Modern Warfare" wurden Hinweise entdeckt, die für die Einführung einer Map namens "Village" sprechen. Doch wie es scheint, hat diese Karte nichts mit dem Map-Klassiker aus "Modern Warfare 3" zu tun. Dataminer konnten eine Mini-Map entdecken.

Activision und Infinity Ward gaben in der vergangenen Woche bekannt, dass am 8. April die dritte Season starten wird.

Die Daten von Spielen liefern hin und wieder einen Hinweis auf kommende Inhalte. Und auch in der PC-Version von „Call of Duty: Modern Warfare“ wurden Datenschnüffler fündig.

Hinweis auf Village

Wie es scheint, wird mit der dritten Season von „Call of Duty Modern Warfare“ eine neue Map namens „Village“ eingeführt, was zunächst einmal die Herzen von „Modern Warfare 3“-Fans höher schlagen lassen dürfte. Doch zu früh gefreut: Die neue Karte ist offenbar kein Remake der klassischen Karte, auch wenn derselbe Name verwendet wird.

Ein Dataminder konnte nach einem Update in der PC-Version des Shooters eine Minikarte der neuen Village-Map entdecken. Und sie macht deutlich, dass euch ein anderer Schauplatz erwart als auf der „Village“-Karte von „Call of Duty Modern Warfare 3“. Auch der Ladebildschirm zeigt ein anderes Szenario. Es handelt sich also um komplett neue Mehrspieler-Karte.

Genaueres könnten wir in wenigen Tagen erfahren. Schon in der vergangenen Woche gaben Activision und Infinity Ward bekannt, dass die dritte Season von „Call of Duty Modern Warfare“ am 8. April 2020 eingeführt wird. Das ist der kommende Mittwoch. Die Details werden somit im Laufe der Woche folgen.

Eine kleine Erinnerung: Noch bis heute Abend um 19 Uhr sind „Modern Warfare“- und auch „Warzone“-Spieler in der Lage, Double-XP, Double-Weapon-XP und Double-Battle-Pass-Tier-Progression zu verdienen. Zudem läuft bis heute Abend das Free Weekend-Event, das „Warzone“-Spieler einen Blick auf die Mehrspieler-Modi von „Modern Warfare“ werfen lässt.

