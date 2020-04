Call of Duty Warzone: Zahlreiche Permabanns – Cheater sind nicht willkommen

Auch in "Call of Duty: Warzone" treiben Cheater ihr Unwesen. Allerdings sind Activision und Infinity bestrebt, sie aus dem Spiel zu verbannen. Dabei helfen Programme zur Identifizierung.

Update: Infinity Ward legte nochmals nach und warf weitere Cheater aus „Call of Duty: Warzone“. Inzwischen traf es 70.000 Accounts.

In einem Twitter-Statement der Entwickler heißt es: „Wir haben jetzt weltweit mehr als 70.000 Bans ausgesprochen, um Warzone vor Betrügern zu schützen. Wir stellen weiterhin dedizierte Sicherheitsupdates bereit und arbeiten nach wie vor an der Verbesserung der Meldefunktion im Spiel. Wir werden bald weitere Details mitteilen. Wir behalten es im Auge. Wir haben keine Toleranz für Betrüger.“

Meldung vom 1. April 2020: Sobald ein kompetitives Spiel veröffentlicht wird, stürzen sich (vorrangig auf dem PC) Cheater in das Getümmel und bringen die Balance und den Spielspaß anderer Teilnehmer mithilfe der unfairen Methoden ins Wanken. Auch um „Call of Duty: Warzone“ machten sie keinen Bogen, was Activision und Infinity dazu zwang, zahlreiche Konten zu sperren.

In einem Blogeintrag gehen die Unternehmen etwas näher auf den Kampf gegen Cheater ein und betonen, dass schon mehr als 50.000 Permabans ausgesprochen wurden. „In Spielen gibt es keinen Platz zum Betrügen. Warzone zeigt keine Toleranz für Betrüger“, heißt es in der Einleitung.

Programme zur Bekämpfung von Cheatern

Laut Activision und Infinity Ward werden alle Formen des Betrugs sehr ernst genommen. Die Aufrechterhaltung gleicher und fairer Wettbewerbsbedingungen für alle gehöre zu den höchsten Prioritäten. Und es sei ein Bereich, an dem intensiv gearbeitet wurde, auch wenn die Öffentlichkeit von den Anstrengungen und Gesprächen nicht immer etwas mitbekommt.

„Seit dem Tag der Veröffentlichung von Warzone setzen wir Account-Bans durch. Bis heute haben wir weltweit mehr als 50.000 Permabans ausgesprochen“, so der Wortlaut im Blogeintrag. Zugleich nannten die Unternehmen eine Reihe von Programmen, die zur Bekämpfung der Cheater dienen. Dazu zählen:

Unsere Sicherheitsteams überwachen rund um die Uhr, um Daten zu ermitteln und mögliche Verstöße zu identifizieren.

Die Teams überprüfen alle möglichen Cheats und Hacks. Dazu gehört auch die Identifizierung der Verwendung von Zielbots, Wallhacks und mehr.

Die Unternehmen arbeiten daran, die In-Game-Systeme zu verbessern, sodass potenzieller Betrug gemeldet werden kann. Es ist geplant, die Benutzeroberfläche für eine nahtlosere Berichterstellung zu optimieren.

Alle Berichte, die eingehen, werden anhand von Schlüsseldaten analysiert und gefiltert. Sollte sich der Betrug bestätigen, kann eine Sperre ausgesprochen werden.

+++ Call of Duty Modern Warfare & Warzone: Double-XP, Blood Money und mehr – Neues Info-Update +++

Abschließend heißt es: „Einfach gesagt: Es gibt keinen Platz für Cheater. Wir sind uns bewusst, dass es keine einheitliche Lösung zur Bekämpfung von Betrügern gibt. Es sind kontinuierliche Anstrengungen jeden Tag, 24/7. Wir können euch versichern, dass wir bestrebt sind, allen eine unterhaltsame und faire Erfahrung zu bieten.“

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Warzone