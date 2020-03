Call of Duty Modern Warfare & Warzone: Double-XP, Blood Money und mehr – Neues Info-Update

Vom 3. bis zum 6. April 2020 könnt ihr in "Call of Duty: Modern Warfare" und "Warzone" Double-XP, Double-Weapon-XP und Double-Battle-Pass-Tier-Progression verdienen. Außerdem ging der neue Modus "Plunder: Blood Money" an den Start.

Besitzer von „Call of Duty Modern Warfare“ können im Shooter an einem neuen Event teilnehmen, das ihnen Double-XP, Double-Weapon-XP und Double-Battle-Pass-Tier-Fortschritt gewährt. Auch im kostenlos spielbaren „Call of Duty Warzone“ werdet ihr entsprechend belohnt.

Das Event-Weekend startet am 3. April 2020. Das ist der kommende Freitag. Das Ende wird am 6. April 2020 eingeläutet. „Steigt in ein Match eurer Wahl ein, verbessert eure Waffen und euren Rang und komplettiert diese Stufen, indem ihr für eure Bemühungen die doppelte EP erhaltet“, heißt es in der Ankündigung von Infinity Ward und Activision.

Die Zeiten des Wekend-Events:

Start: 3. April 2020 um 19 Uhr

Ende: 6. April 2020 um 19 Uhr

Das gibt es: Double XP, Double Weapon XP, Double Battle Pass Tier Progression

In diesen Modi spielbar: Multiplayer, Special Ops oder Warzone

Darüber hinaus ging in „Warzone“ der neue Modus „Plunder: Blood Money“ an den Start, der euch mehr Geld verdienen lässt, wenn ihr die Gegner ausschaltet. Erwarten könnt ihr einen Cash Drop für jeden Kill. Ein weiterer Geldregen wird euch beschert, wenn ihr Kopfgeldverträge abschließt oder Feinde über einen Finishing Move eliminiert.

Auch in Playlist Cyber Attack Pro gibt es eine Neuerung, was dem taktischen Zielmodus eine zusätzliche Wendung verleiht. Anstatt eure Teamkollegen wiederzubeleben, werden jetzt Respawns aktiviert, die ein frenetisches und schnelles Gameplay schaffen sollen. Als Spieler müsst ihr das Gleichgewicht zwischen dem Erreichen des Ziels und der Beseitigung von Feinden wahren.

Den kompletten Wochenbericht von Infinity Ward lest ihr hier.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered

Ab dem heutigen Dienstag könnt ihr euch wahrscheinlich mit einem weiteren Teil der Reihe beschäftigen. Gestern wurde im PlayStation Store ein Shooter mit dem Titel „Call of Duty: Modern Warfare 2 Kampagne Remastered“ gelistet. Laut der inzwischen wieder entfernten Produktbeschreibung erfolgt der Launch am 31. März 2020.

+++ Call of Duty Modern Warfare & Warzone: Talon, Khandor Hideout, Playlist und mehr – Neues Update zum Download +++

Auch ein Preis wurde genannt: 24,99 Euro müsst ihr für den Shooter bezahlen, sofern ihr in den Besitz des Remasters kommen wollt. Die Dateigröße wird mit 46,9 GB angegeben. Ob der Shooter tatsächlich heute erscheinen wird, erfahren wir in den kommenden Stunden.

