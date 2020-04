Cal of Duty Modern Warfare: Multiplayer für Warzone-User kostenlos spielbar

Bis kommenden Montag können Spieler von "Call of Duty: Warzone" den Multiplayer-Modus von "Call of Duty: Modern Warfare" testen. Mehrere Maps und Modis stehen zur Auswahl.

„Call of Duty Warzone“ kann zwar kostenlos gespielt werden, nicht aber der zugrundeliegende Shooter „Call of Duty Modern Warfare“. Doch das ist nur ein Teil der Wahrheit. Denn solltet ihr zu den „Warzone“-Spielern zählen, könnt ihr euch zumindest am Wochenende kostenlos mit einigen Multiplayer-Modi von „Call of Duty Modern Warfare“ beschäftigen.

Heute Abend geht es los: Das Event startet am 3. April 2020 um 19 Uhr unserer Zeit und läuft bis zum 6. April 2019 ebenfalls um 19 Uhr. Bis Montag habt ihr demnach Zeit, euch mit einem Teil des 2019er „Call of Duty“ zu beschäftigen.

Infinity Ward schreibt dazu: „Alle Modern Warfare- und Free-to-Play-Warzone-Spieler können sich das ganze Wochenende über in einem abwechslungsreichen und rasanten Multiplayer-Moshpit zusammenfinden.“ Wie gewohnt darf der Fortschritt in die Vollversion übernommen werden.

So nehmt ihr am Free Weekend teil

Doch wie startet ihr die kostenlosen Partien? Sucht in „Call of Duty: Warzone“ die „Stocked Up/Locked Down“-24/7-Playlist, die ihr in der Lobby findet. Über sie gelangt ihr in den Multiplayer von „Call of Duty: Modern Warfare“.

Über das Wochenende stehen „Warzone“-Spielern die Maps „Atlas Superstore“ und „Shoot House“ zur Verfügung, auf denen die Modi „Team Deathmatch“, „Domination“, „Hardpoint“, „Kill Confirmed“ und „Headquarters“ gespielt werden dürfen.

„Im echten Moshpit-Stil können die Spieler eine Vielzahl von teambasierten Spielmodi wie Team Deathmatch, Domination, Hardpoint und mehr spielen. Und mit einer abwechslungsreichen Mischung von Spielmodi haben die Spieler die Möglichkeit, alle Teile jeder Karte zu erkunden, während sie in verschiedenen Umgebungen interagieren“, so Infnity Ward zum Event. Weitere Einzelheiten könnt ihr dem Activision Blog entnehmen.

Gerücht zu „Call of Duty 2020“: Im Laufe des Tages wurde auch das neue „Call of Duty“ thematisiert, das für dieses Jahr geplant ist. Den Gerüchten zufolge zwingt das Coronavirus den Publisher Activision möglicherweise dazu, den Titel in das kommende Jahr zu verschieben. Unsere Meldung mit weiteren Details öffnet sich nach einem Klick auf diesen Link.

