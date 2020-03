Call of Duty Warzone: Neue Spielerzahl enthüllt – Wachstum ungebremst

"Call of Duty: Warzone" erzielt nach wie vor ein enormes Wachstum. Activision und Infinity Ward gaben am Wochenende eine neue Spielerzahl bekannt, die sich durchaus sehen lassen kann. Mehr als 30 Millionen nahmen bisher an den Schlachten teil.

Vor rund zehn Tagen wurde mit „Call of Duty Warzone“ ein Battle Royale-Shooter veröffentlicht, der kostenlos gespielt werden kann – abgesehen von den 25 Cent, die PS4-Besitzer ohne PS Plus-Mitgliedschaft bezahlen müssen. Und es scheint, dass diese niedrige Einstiegshürde kombiniert mit der momentanen Situation dafür sorgt, dass sich unzählige Spieler in die Schlachten stürzen.

30 Millionen in zehn Tagen

Auf dem offiziellen Kanal der „Call of Duty“-Reihe wurde am Wochenende ein weiterer Meilenstein bestätigt. Mehr als 30 Millionen Spieler warfen bisher einen Blick auf „Call of Duty Warzone“ und nahmen an der einen oder anderen Battle Royale-Schlacht teil.

Im Wortlaut heißt es auf dem Twitter-Kanal: „Mehr als 30 Millionen von euch sind vorbeigekommen, um Warzone zu spielen. Vielen Dank an diese tolle Community.“ Es ist davon auszugehen, dass der Meilenstein von 40 Millionen Spielern in Kürze erreicht wird.

Es gibt zwei Möglichkeiten, „Call of Duty Warzone“ zu beziehen. Einerseits sind die Battle Royale-Schlachten ein Teil von „Call of Duty Modern Warfare“. Aber auch als Free-2-Play-Download steht der Shooter zur Verfügung. Ruft einfach die nachfolgend verlinkten Produkteinträge auf und startet den Download.

Call of Duty Warzone herunterladen:

Nach dem Download von „Call of Duty Warzone“ könnt ihr in mehreren Modi antreten. Dazu zählen „Battle Royale“ und „Plunder“, die allesamt Cross-Play und Cross-Progression unterstützen. In „Battle Royale“ kämpft ihr in einem sich schließenden Kreis mit bis zu 149 anderen Spielern darum, als letzter Trupp oder Einzelgänger zu überleben. In „Plunder“ geht es darum, das meiste Geld zu sammeln. Dabei plündert ihr, schaltet Gegner aus und schließt Contracts ab.

+++ Call of Duty Warzone: Auflösungen und mehr – Der Battle-Royal-Modus in der Performance-Analyse +++

Neben den Team-Gefechten können seit einigen Tagen auch Solos in Angriff genommen werden. Was es dabei zu beachten gilt, erfahrt ihr in der verlinkten Meldung. Auch gab Infinity Ward jüngst bekannt, dass es Pläne gibt, die Zahl der unterstützten Spieler zu erhöhen, sodass ihr noch größer angelegte Schlachten erleben könnt. Weitere Meldungen zu „Call of Duty Modern Warfare“ halten wir in unserer Themen-Übersicht für euch bereit.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Warzone