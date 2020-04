Modern Warfare 2: Remaster und Original im Grafikvergleich

Mit "Call of Duty: Modern Warfare 2 Kampagne Remastered" kommt der zehn Jahre alte Shooter in einem neuen Gewand daher. Wie groß die Unterschiede bei einem Vergleich mit dem Original ausfallen, verdeutlicht ein aktuelles Video.

Nach unzähligen Leaks und Hinweisen wurde gestern Abend „Call of Duty: Modern Warfare 2 Kampagne Remastered“ veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine überarbeitete Neuauflage des 2009er Shooters, der auf Basis der neuen Möglichkeiten, die aktuelle Konsolen zu bieten haben, ordentlich aufgehübscht wurde.

Laut Activision wurde die Kampagne des Shooters vollständig neu gemastert und mit verbesserten Texturen, Animationen, einem physikalischen Rendering, HDR-Beleuchtung und weiteren Neuerungen versehen. „Erlebt die epische Kampagne des 2009er Blockbusters Call of Duty: Modern Warfare 2 erneut, neu gemastert für eine neue Generation in HD“, heißt es weiter.

Grafikvergleich Im Video

Doch wie groß fallen die Unterschiede letztendlich aus? Dieser Frage ging der Youtuber ElAnalistaDeBits nach. In einem mehr als acht Minuten langen Video stellt er eindrucksvoll unter Beweis, dass die Remaster-Version von „Modern Warfare 2“ in vielen Bereichen deutliche Vorteile zu bieten hat. Das Video könnt ihr euch nachfolgend anschauen:

Veröffentlicht wurde „Call of Duty: Modern Warfare 2 Kampagne Remastered“ zunächst für PlayStation 4. Im PlayStation Store zahlt ihr vor dem 47 GB-Download 24,99 Euro, die offenbar gut investiert sind. Bislang gingen dort 180 Wertungen ein, die im Gesamtergebnis für eine volle Punktzahl sorgten. Später wird das Remaster von „Call of Duty Modern Warfare 2“ auch für PC und Xbox One veröffentlicht.

+++ Modern Warfare 2 Remastered: Darum fehlen die Multiplayer-Modi +++

Einen großen Bogen macht das Remaster um den russischen PlayStation Store. Wie wir bereits berichteten, entschloss sich Sony dazu, auf die Veröffentlichung im dortigen PSN zu verzichten. Auslöser ist offenbar die recht kontroverse Mission „No Russian“, in der es Zivilisten an den Kragen geht. Mehr zu „Call of Duty: Modern Warfare 2 Kampagne Remastered“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

