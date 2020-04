Call of Duty Modern Warfare: Nachfolger geplant? Potenzial laut Narrative-Director vorhanden

Könnte uns auf kurz oder lang ein direkter Nachfolger zu "Call of Duty: Modern Warfare" ins Haus stehen? Laut dem verantwortlichen Narrative-Director Taylor Kurosaki ist das Potenzial für ein Sequel zumindest vorhanden.

Mit „Call of Duty: Modern Warfare“ bekam die langlebige Shooter-Serie im vergangenen Jahr ein erfolgreiches Reboot spendiert.

Während die Online-Mehrspieler-Komponente von „Call of Duty: Modern Warfare“ weiterhin mit neuen Inhalten versehen wird und heute in die mittlerweile dritte Season startet, stellen sich die Spieler vereinzelt die Frage, ob die Geschichte in einem direkten Nachfolger weitererzählt werden könnte. Dieser Frage stellte sich der für den Reboot verantwortliche Narrative-Director Taylor Kurosaki.

Die Geschichte von Modern Warfare könnte irgendwann fortgesetzt werden

Wie Kurosaki auf Nachfrage eines Spielers versicherte, sind noch ausreichend Geschichten und interessante Charaktere vorhanden, um „Call of Duty: Modern Warfare“ mit einem Nachfolger zu versehen. „Keine Sorge, wir stehlen nichts von dem, was auch immer als Nächstes kommt. Es gibt noch viel Platz für Fortsetzungen“, so Kurosaki.

Als offizielle Ankündigung eines Sequels sollten die Aussagen von Kurosaki natürlich nicht verstanden werden. Zumal aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus ohnehin abzuwarten bleibt, ob sich kommende Ableger der „Call of Duty“-Reihe nicht verschieben könnten. Darauf deutete vor wenigen Tagen zumindest der als verlässliche Quelle geltende Insider „TheGamingRevolution“ hin.

Wie dieser in Erfahrung gebracht haben möchte, deutet aktuell einiges darauf hin, dass sich der für eine Veröffentlichung in diesem Jahr vorgesehene „Call of Duty“-Titel auf 2021 verschieben könnte. Von offizieller Seite wurden die Angaben des Industrie-Insiders bisher allerdings nicht kommentiert. Folgerichtig sollten die Aussagen von „TheGamingRevolution“ zunächst mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

