The Dark Pictures – Little Hope: Das Horror-Abenteuer im ersten Trailer vorgestellt

Mit "Little Hope" wurde heute die zweite Episode der "The Dark Pictures Anthology" genannten Horror-Serie aus dem Hause Supermassive Games enthüllt. Den entsprechenden Reveal-Trailer wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Bereits vor ein paar Monaten wurde bekannt gegeben, dass der zweite Titel der „The Dark Pictures Anthology“ genannten Horror-Serie unter dem Namen „Little Hope“ veröffentlicht wird.

Heute ließen Bandai Namco Entertainment beziehungsweise die Entwickler von Supermassive Games die sprichwörtliche Katze aus dem Sack und stellten uns „Little Hope“ ausführlich vor. So wurde ein etwas mehr als zwei Minuten langer Reveal-Trailer veröffentlicht, der euch einen ersten Blick auf die Charaktere und die grundlegende Atmosphäre von „Little Hope“ ermöglicht.

Überlebenskampf in einer verfluchten Stadt

Die Geschichte von „Little Hope“ dreht sich um eine Gruppe von fünf Personen – einen Lehrer und vier seiner Schüler. Die fünf unterschiedlichen Charaktere finden sich in der verfluchten Stadt Little Hop wieder. Dort sieht sich die Gruppe mit einem gnadenlosen Kampf um das Überleben konfrontiert und versucht, vor den albtraumhaften Erscheinungen zu fliehen, die sie erbarmungslos durch den dichten Nebel verfolgen.

Genau wie es bereits bei „Man of Medan“ der Fall war, besteht auch dieses Mal die Möglichkeit, das Horror-Abenteuer sowohl alleine als auch kooperativ mit Freunden in Angriff zu nehmen. Weiter heißt es, dass die Spieler in „Little Hope“ Zeuge von angsteinflößenden Visionen aus der Vergangenheit werden – geprägt von den Hexenprozessen in Salem des 17. Jahrhunderts.

„Little Hope“ wird im Sommer 2020 für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht. Einen konkreten Releasetermin nannten die Verantwortlichen bisher nicht.

