Modern Warfare & Warzone: Update mit Patchnotes online – Drop Zone und mehr

Das neuste Update für "Call of Duty Modern Warfare" und "Warzone" bringt wieder Abwechslung in den Shooter.

Mit dem neusten Update für „Call of Duty Modern Warfare“ und „Warzone“ nehmen sich Activision und Infinity Ward einmal mehr den Playlists der Shooter an.

Zu den Neuerungen in den Playlists zählt unter anderem der „Drop Zone“-Modus. Er stellt euch und euer Team vor Ziel-basierte Herausforderungen. Ihr müsst bestimmte Zonen halten, bekommt dafür Punkte und erhaltet Killstreaks, die kontinuierlich bereitgestellt werden, während ihr die Drop-Zone in eurem Besitz habt.

Auch zahlreiche Fehler mussten weichen, wie sich dem inzwischen bereitgestellten Changelog entnehmen lässt. Das gilt beispielsweise für Azurs „Brother’s Keeper“-Skin, der im Mehrspieler-Modus nicht korrekt angezeigt wurde. Nachfolgend seht ihr den Changelog zur neusten Aktualisierung:

Changelog zum Warzone Modern Warfare-Update

Playlist Update

Modern Warfare: Hinzufügen von Drop-Zone sowohl im Core als auch im Hardcore (Entfernt Deathmatch Domination) Hinzufügen der Playlist „Stir Crazy“ – 10v10-Playlist mit Cranked, Kill Confirmed, Domination und Hardpoint. Hinzufügen der Hardcore-Playlist „Stir Crazy“ – 10v10-Wiedergabeliste mit Kill Confirmed, Cranked, Domination und Team Deathmatch Entfernung von NVG Realism Mosh Pit

Warzone: Hinzufügen der BR-Trios-Playlist „Scopes and Scatter Guns“ – Nur Scharfschützen und Schrotflinten (Ersetzt reguläre BR-Trios)



Allgemeine Fehlerbehebungen

Es wurde ein Problem auf dem PC behoben, bei dem Spieler die Möglichkeit verloren, bestimmte Field-Upgrades zu verwenden.

Beim Aufnehmen eines fallengelassenen SKS kam es zu Audio-Problemen. Dies wurde behoben.

Korrektur für Azurs „Brother’s Keeper“-Skin, bei dem im Mehrspielermodus die falsche Kopfbedeckung angezeigt wird.

Der Killcam wurden Symbole hinzugefügt, um anzuzeigen, ob ihr von jemandem getötet wurdet, der Dead Silence oder Stop Power verwendet.

Korrektur für das Statistikdiagramm für die Renetti.

Zum Thema

Eine kleine Erinnerung: Am Wochenende seid ihr einmal mehr in der Lage, eure Waffen und Ränge mit Double Weapon XP und Double XP anzuheben. Los geht es am 17. April um 19 Uhr. Das Ende des Events wird am 20. April ebenfalls um 19 Uhr eingeläutet. Vergeben werden die Boni im Multiplayer, in Special Ops und in „Warzone“.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Modern Warfare