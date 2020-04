Modern Warfare & Warzone: Double XP-Event startet heute – Details und Uhrzeit

Am Wochenende bekommt ihr die Gelegenheit, eure Waffen und Ränge mit Double Weapon XP und Double XP anzuheben. Der Start erfolgt heute um 19 Uhr. Das Ende des Events wird am 20. April eingeläutet. Vergeben werden die Boni im Multiplayer, in Special Ops und in „Warzone“.

Am Wochenende gibt es einen Grund mehr, "Modern Warfare" und "Warzone" zu spielen.

Am Wochenende wird es zwar sonnig. Allerdings sind die möglichen Aktivitäten der meisten Menschen aufgrund der Kontaktbeschränkungen recht limitiert. Grund genug also, um das eine oder andere Videospiel zu starten.

Einen besonderen Anreiz liefert der Shooter „Call of Duty Modern Warfare“ samt „Warzone“. Ab heute Abend könnt ihr in den Multiplayer-Partien doppelt absahnen. Ab 19 Uhr werden über alle Plattformen hinweg doppelte XP und doppelte Waffen-Erfahrungspunkte vergeben. Das Ende des Events läuten die Entwickler von Infinity Ward am 20. April ebenfalls um 19 Uhr ein. Es ist der kommende Montag.

Double XP in Modern Warfare & Warzone

Start: 17. April 2020 um 19 Uhr

Ende: 20. April 2020 um 19 Uhr

Das gibt es: Doppelte Waffen XP und Double XP

Unterstützte Plattformen: PS4, Xbox One und PC

Unterstützte Modi: Multiplayer, Special Ops und Warzone

„Nutzt diese Zeit, um Herausforderungen und Missionen zu beenden und eure Fähigkeiten in Prüfungen zu testen, um die meisten EP und Waffen-EP für eure Bemühungen zu erhalten“, so Infinity Ward und Activision in der Ankündigung des Double-XP-Events.

Updates der Woche für Modern Warfare und Warzone

„Call of Duty Modern Warfare“ und „Warzone“ wurden in dieser Woche mit ein paar weiteren Neuerungen versehen, darunter Playlist-Updates. Beispielsweise kam die Drop Zone zurück in den Mehrspieler-Part. „Warzone“-Spieler erhielten einen Zugriff auf einen Modus, der speziell auf Scharfschützengewehre und Schrotflinten ausgelegt ist.

Und heute Vormittag folgte für „Call of Duty Warzone“ ein Update, mit dem die Rückkehr der Trio-Spielvariante vorgenommen wurde. Auch gab es eine Überraschung. „Call of Duty Modern Warfare“ und „Warzone“ sind für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Der zuletzt genannte Modus steht ergänzend als Standalone-Variante zur Verfügung.

