Trials of Mana: Details zur Spielzeit und den Modernisierungen

Wie viel Zeit sollten die Spieler einplanen, wenn sie die Geschichte des kommenden Rollenspiel-Remakes "Trials of Mana" vollständig erleben wollen? Diese Frage hat der Producer in einem Interview beantwortet. Darüber hinaus erklärte er mehr über die Modernisierungen.

Die altbekannten Charaktere aus "Trials of Mana" in neuer 3D-Aufmachung.

In der kommenden Woche wird Square Enix das Remake zum Rollenspiel-Klassiker „Trials of Mana“ auch hierzulande für die aktuellen Konsolen sowie den PC veröffentlichen. Kurz vor der Veröffentlichung hat der für das Projekt zuständige Producer Shinichi Tatsuke in einem aktuellen Interview mit Gematsu einige Details verraten.

Spielzeit und Modernisierungen

Unter anderem kam er auf die durchschnittliche Spielzeit zu sprechen und den Modernisierungen des Remakes. Das Original „Seiken Densetsu 3“ erschien 1995 exklusiv in Japan für SNES. Erstmals mit der „Collection of Mana“ für Nintendo Switch erschien der Titel 2019 in lokalisierter Form im Westen.

Wie lange brauchen die Spieler, um die komplette Story des Rollenspiels zu erleben? Die Frage hat der Producer beantwortet. Um Geschichten aller Charaktere kennenzulernen, sollten die Spieler demnach eine Spieldauer von 25 bis 30 Stunden einplanen, bestätigte Tatsuke.

Weiter erklärte Shinichi Tatsuke, dass Square Enix mit dem Remake einige Modernisierungen einführt, welche „Trials of Mana“ für Neueinsteiger der Reihe bekömmlicher machen soll. Beispielsweise erhalten die Spieler in der Charakter-Auswahl bereits mehr Informationen über die Hintergrundgeschichten und die jeweiligen Qualitäten der verschiedenen Charaktere.

Zudem gibt es nun auch für die beiden Nebencharaktere eigene Prolog-Stories und nicht mehr nur für den Hauptcharakter. Auf diese Weise sollen die Spieler tiefer in die Spielwelt eintauchen können. Auch am Gameplay-System wurden mit der neuen 3D-Grafik einige Modernisierungen eingeführt.

Schwieriges Gleichgewicht

„Es war schwierig, dieses Gleichgewicht zu finden. Es gab viele Elemente, die sich im Originalspiel völlig natürlich anfühlten, die aber in 3D noch verbessert werden könnten. Insbesondere stellten wir fest, dass die Action-Elemente, die ursprünglich mit der damals fortschrittlichsten Technologie erstellt wurden, angepasst werden mussten, um in ein modernes 3D-Spiel zu passen“, erklärte Tatsuke.

Dazu sagte er weiter: „Daher haben wir zusätzliche Action-Elemente wie Ausweichen, Luftangriffe und Kombinationsangriffe eingebaut, um die verbesserte Grafik und das Gameplay anzupassen.“

An den Kernelementen wie der Story und den Charakteren hat man jedoch nichts verändert. „In der Zwischenzeit nahmen wir keine Änderungen an den Kernelementen des Originalspiels wie der Geschichte und den Charakteren vor, sondern konzentrierten uns stattdessen auf die Verfeinerung der Grafik, um sie an die moderne Zeit anzupassen.“

„Trials of Mana“ wird am 24. April 2020 für den PC, die PlayStation 4 und Nintendos Switch veröffentlicht.

