Roots of Pacha: Farming-Sim mit Coop-Elementen angekündigt – Trailer & Details

Mit "Roots of Pacha" kündigten die Entwickler von Soda Den eine Farming-Simulation in der Urzeit an. Zu den spielerischen Besonderheiten sollen kooperative Rollenspiel-Elemente gehören.

"Roots of Pacha" erscheint auch für die Next-Generation-Konsolen.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Crytivo kündigte das Indie-Studio Soda Den die laufenden Arbeiten an „Roots of Pacha“ an.

Bei „Roots of Pacha“ handelt es sich um eine klassische Farming-Simulation vom Schlage eines „Harvest Moon“ oder „Stardew Valley“. Zu den Besonderheiten von „Roots of Pacha“ gehört die Tatsche, dass es euch dieses Mal in die Urzeit verschlägt. Ansonsten warten die bekannten spielerischen Elemente des Genres. Ihr bestellt Felder, versucht euch beim Angeln oder baut in Höhlen und Minen wertvolle Rohstoffe ab.

Release auch für die beiden Next-Generation-Konsolen

„Du hast die urzeitliche Wildnis durchstreift. Nun ist es an der Zeit, sich niederzulassen, um ein Dorf zu errichten, das die Generationen überdauert. Erschaffe gemeinsam mit deinen Freunden eine florierende Gemeinschaft und entwickle die Technologien, durch die die Urzeit verändert wurde. Entdecke Pflanzen, freunde dich mit Tieren an, werde der erste Bauer, feiere Feste und finde deine Liebe, um dein Vermächtnis wachsen zu lassen“, so die Entwickler weiter.

„Roots of Pacha“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, Nintendos Switch, die Xbox One sowie die Xbox Series X in Entwicklung und wird euch die Möglichkeit bieten, das Abenteuer auch kooperativ mit Freunden zu bestreiten. Läuft alles wie geplant, dann wird „Roots of Pacha“ Anfang des kommenden Jahres für die genannten Plattformen veröffentlicht.

Im Vorfeld der Veröffentlichung wird es noch eine geschlossene Alpha geben, die bisher allerdings keinen Termin spendiert bekam. Anbei der erste Trailer zu „Roots of Pacha“, der im Zuge der heutigen Ankündigung veröffentlicht wurde.

