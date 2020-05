Apex Legends: Der offizielle Launch-Trailer zur fünften Season „Gunst des Schicksals“

"Apex Legends" startet in Kürze in die fünfte Season.

Aktuell bereiten sich die Entwickler von Respawn Entertainment auf den bevorstehenden Start der fünften Staffel von „Apex Legends“.

Los geht es auf dem PC, der Xbox One sowie der PlayStation 4 bereits in der kommenden Woche. Um euch schon jetzt auf den nahenden Start der fünften Staffel und die vor euch liegenden Inhalte einzustimmen, stellten Electronic Arts und Respawn Entertainment am Abend den offiziellen Launch-Trailer zur kommenden Staffel von „Apex Legends“ bereit. Diesen haben wir unterhalb dieser Zeilen für euch eingebunden.

Eine neue Heldin und mehr

Doch auf welche Inhalte darf sich die „Apex Legends“-Community im Zuge der fünften Season freuen? An der Spitze der neuen Inhalte steht eine frische Heldin in Person von Loba Andrade. Darüber hinaus wird einem neuen Spiel-Modus in Form der sogenannten „Quests“ der Weg ins Spiel geebnet, die es den Spielern ermöglichen, sich in jeder neuen Season auf die Suche nach Schätzen zu begeben.

Zu den weiteren Inhalten führte das Studio aus: „Mit der neuen Saison startet auch die Ranglisten-Liga-Serie 4. Die Spieler erwartet erneut ein Split, da die Saison in Königsschlucht beginnt, bevor sie im Juni auf Rand der Welt zurückkehren. Auch Ranglisten-Liga-Serie 4 belohnt in erster Linie wettkampforientierte Spieler für die Zeit, die sie in Apex Legends investieren.“

„Apex Legends“ ist für die Xbox One, den PC und die PS4 erhältlich.

