Skater XL: Release-Termin und neuer Trailer veröffentlicht

"Skater XL" hat einen Termin erhalten. Erscheinen wird das neue Werk von Easy Day Studios am 7. Juli 2020. Einen neuen Trailer seht ihr schon heute.

Schaut euch Downtown LA und weitere Orte Kaliforniens an.

Easy Day Studios hat mitgeteilt, dass „Skater XL“ am 7. Juli 2020 als digitale Version für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen wird. Zudem sind Disk-Fassungen für PS4 und Xbox One geplant. Passend zur heutigen Terminankündigung seht ihr unterhalb dieser Zeilen einen neuen Trailer.

Zahlreiche Markenpartner

Außerdem gaben die Entwickler die offiziellen Markenpartner und Optionen zur Charakteranpassung preis. „Wir haben im vergangenen Jahr hart gearbeitet, um offizielle Partnerschaften mit den besten Skateboard-Marken zu sichern. Und wir sind begeistert, die Ausrüstung von über 25 echten Marken anbieten zu können, darunter Vans, DC Shoes, New Balance, Primitive, Santa Cruz, Element und mehr.“

„Skater XL“ gewährt euch einen Zugriff auf verschiedene Kleidungsstile, darunter Sweatshirts mit Rundhalsausschnitt, Langarm-Button-Ups, Shorts, Jeanshosen, neue Hutstile und Schuhmodelle. Und natürlich könnt ihr eure Skateboard-Setups anpassen, wofür euch unter anderem Decks, Räder und Griptapes zur Verfügung stehen. Und auch eure Skater dürfen modifiziert werden, einschließlich Geschlecht, Hautton und Frisur.

Zum Thema: Skater XL: Neue Skateboard-Simulation bringt die volle Kontrolle

Mit „Skater XL“ könnt ihr Tricks meisten, kombinieren und stylen, während ihr durch Downtown LA und andere berühmte Orte in Kalifornien düst. Laut Hersteller seid ihr in der Lage, in die digitale Skate-Subkultur mit mehr als 60 echten Skate-Spots einzutauchen, die „Block für Block mit Plätzen, Schulen, Pools, Gebäuden und Parkplätzen“ verbunden sind.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Skater XL