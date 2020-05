Angebot der Woche: 25 Prozent Rabatt für Shooter-Fans – Neuer Deal im PSN Store

"Doom Eternal" ist das neue Angebot der Woche.

Sony hat im PlayStation Store ein weiteres Angebot der Woche freigeschaltet, das ihr einige Tage lang in Anspruch nehmen könnt. Der reduzierte Preis gilt bis zum 14. Mai 2020. Das ist der Donnerstag der kommenden Woche.

Zum Deal of the Week wurde „Doom Eternal“ erklärt. Die Standardversion kostet im PlayStation Store statt 69,99 Euro nur noch 52,49 Euro. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 25 Prozent. Den entsprechenden Produkteintrag im PSN findet ihr hier.

Zum Vergleich: Bei Amazon kostet die PS4-Version von „Doom Eternal“ samt Metal Plate (exklusiv bei Amazon) ganze 59,99 Euro. Etwas günstiger kommt ihr bei Media Markt davon, wo für den Shooter nur 49,99 Euro fällig werden. Hinzu kommen 4,99 Euro Versand. Ihr könnt euer Exemplar aber auch kostenlos bei einem Markt abholen.

Deluxe Edition im Angebot: Doch nicht nur die Standard-Version von „Doom Eternal“ wurde zum Deal der Woche erklärt. Auch die Deluxe Edition ist im Angebot. Sie kostet bis zum oben genannten Termin nur 74,99 statt 99,99 Euro, was einer Ersparnis in Höhe von 25 Prozent entspricht. Der PSN-Produkteintrag der Deluxe Edition von „Doom Eternal“ öffnet sich nach einem Klick auf diesen Link.

Bei Amazon kostet die Deluxe Edition des Shooters momentan 88,11 Euro. Bei Media Markt werdet ihr für 89,99 Euro fündig.

Angebot der vergangenen Woche

Auch der Deal of the Week der vergangenen Woche ist noch einige Stunden gültig. Im Preis reduziert wurde die Fußballsimulation „FIFA 20“, was allerdings nur für die Standard Edition gilt. Unsere Meldung mit weiteren Details zum Deal of the Week der vergangenen Woche findet ihr hier.

+++ PS4-Deals: Rund 300 PSN-Angebote mit Frostpunk, The Surge 2 und mehr +++

Falls ihr „FIFA 20“ bereits besitzt oder kein Interesse an der Fußballsimulation habt, könnten die heute gestarteten Deals das eine oder andere Schnäppchen für euch bereithalten. Zudem wurden gestern die PlayStation Plus-Spiele für Mai 2020 freigeschaltet.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation Store