EA-Releases 2020: FIFA 21, Madden NFL 21 und ein unangekündigtes HD-Remaster

Electronic Arts hat einige der Spiele aufgezählt, die in diesem Jahr auf den Markt kommen werden. Dazu zählen "FIFA 21", "Madden NFL" und noch unangekündigte Projekte. Auch auf ein neues HD-Remaster könnt ihr euch einstellen.

Auch in diesem Jahr bringt EA ein neues "FIFA" hervor.

Electronic Arts hat im jüngsten Geschäftsbericht einige der Spiele aufgezählt, die in den kommenden Monaten veröffentlicht werden. Thematisiert wurden die Releases im laufenden Geschäftsjahr, das Anfang April an den Start ging und bis zum 31. März 2021 laufen wird.

Im aktuellen Quartal (April bis Juni) erobert „Burnout Paradise Remastered“ die Switch und PC-Spieler können sich auf „Command & Conquer Remastered“ einstellen. Im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres sind „FIFA 21“ und „Madden NFL“ an der Reihe. Sie erscheinen irgendwann in den Monaten Juli, August oder September. Genaue Termine wurden nicht genannt. Mit dem Release von „NHL 21“ ist im dritten Geschäftsquartal – also bis Ende Dezember 2020 – zu rechnen.

Weitere unangekündigte Spiele

Bei den genannten Spielen handelt es sich lediglich um Games, die bereits angekündigt wurden. Darüber hinaus hat Electronic Arts Projekte in der Pipeline, zu denen bislang keine Angaben gemacht wurden. Hervorgehoben werden kann ein unbekanntes HD-Remaster, das irgendwann in diesem Geschäftsjahr auf den Markt gebracht werden soll. Gefestigte Prognosen lassen sich nur schwer treffen, da EA über viele Marken verfügt. Doch über eine „Mass Effect Trilogy“ dürften sich nicht wenige Fans freuen.

Und es kommt noch mehr: Im Geschäftsbericht verweist Electronic Arts außerdem auf ein unangekündigtes EA Sports-Spiel, vier Titel von EA Partners, zwei Mobile-Soft-Launches sowie „Medal of Honor VR“ (in Zusammenarbeit mit Oculus). Außerdem ist das Unternehmen bestrebt, das Lineup auf die Next-Generation-Plattformen zu erweitern, die in diesem Jahr erscheinen werden.

+++ Star Wars Jedi Fallen Order: Ein kommerzieller Erfolg – Aktuelle Verkaufszahlen bekannt +++

Falls ihr in der Aufzählung das neue „Battlefield“ vermisst: Es soll erst im kommenden Jahr auf den Markt kommen, nachdem die neuen Konsolen in mehr Haushalten verweilen. Den kompletten Geschäftsbericht mit weiteren Einzelheiten könnt ihr euch hier anschauen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Electronic Arts