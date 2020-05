Electronic Arts: PS5/Xbox Series X-Spiele von EA Sports und aktuelle Spielerzahlen bestätigt

"FIFA 21" zählt zu den ersten Spielen, die für die neuen Konsolen erscheinen werden.

Electronic Arts hat heute den neusten Geschäftsbericht veröffentlicht und darin viele der erhältlichen und kommenden Games thematisiert. Zunächst ging das Unternehmen auf die Erfolge der Spiele ein, die unter anderem im vergangenen Jahr auf den Markt kamen. Beispielsweise konnte „FIFA 20“ mehr als 25 Millionen Spieler anziehen, was nicht mit den tatsächlichen Verkaufszahlen gleichgesetzt werden sollte.

Zahlen zu EA-Spielen

„FIFA 20“ kam auf mehr als 25 Millionen Spieler (Unique Player).

„Madden NFL 20“ konnte das höchste Spieler-Engagement in der Geschichte der Serie erzielen.

„Apex Legends“ war 2019 das am häufigsten heruntergeladene Free-2-Play-Spiel auf der PS4.

„Star Wars Jedi: Fallen Order“ kommt auf mehr als 10 Millionen Spieler (Unique Player).

„Die Sims 4“ hatte in jedem Quartal des Fiskaljahres 2020 bei einem Vergleich mit dem Fiskaljahr 2019 mehr monatliche Spieler.

„Wir hatten ein starkes Jahr“, so EA COO und CFO Blake Jorgensen. „Unsere Ergebnisse in diesem Quartal belegen den Wert unseres Weges mit Live-Diensten, den wir seit einem Jahrzehnt beschreiten. Die Breite und Tiefe unserer Live-Dienste bieten die Flexibilität, die wir in Zeiten wie diesen benötigen, um die Bedürfnisse der Spieler zu erfüllen.“

Details zum bevorstehenden Lineup

Auch in den kommenden Monaten möchte Electronic Arts Spiele veröffentlichen. Mit dabei sind nicht zuletzt EA Sports-Spiele, die für die kommende Konsolengeneration geplant sind. Dazu zählen „FIFA 21“, „Madden NFL 21“ und „NHL 21“, die ihren Weg auf die New-Gen-Hardware PS5 und Xbox Series X finden werden. Angestrebt werden Cross-Gen-Releases, da auch die bestehenden Plattformen unterstützt werden sollen.

Auch ein unangekündigtes Sportspiel könnt ihr erwarten. Laut Andrew Wilson möchte das Unternehmen einen älteren Sporttitel zurückbringen, anstatt eine neue Serie zu beginnen. Gerüchten zufolge könnte es sich dabei um „UFC“ handeln. Aber auch die Boxserie „Fight Night“ und die Golf-Reihe „PGA Tour“ sind im Bereich des Möglichen. Ein neues „NBA Live“-Spiel wurde bislang nicht angekündigt.

14 neue Spiele im Geschäftsjahr

Letztendlich fühlt sich Electronic Arts mit dem Lineup sehr zufrieden. So betonte der COO und CFO Blake Jorgensen: „Ich bin nicht der Meinung, dass wir jemals eine so robuste Pipeline von Inhalten vor uns hatten. Und ich glaube, dass wir noch nie ein so hohes Umsetzungsniveau bei der Entwicklung und Veröffentlichung von Inhalten und der Bereitstellung der laufenden Live-Dienste hatten.“

Laut Electronic Arts sollen in diesem Geschäftsjahr, das bis zum 31. März 2021 läuft, insgesamt 14 Spiele veröffentlicht werden. Dazu zählen mehrere Sportspiele, ein HD-Remaster, zwei Mobile-Games und vier Titel von EA Partners. In den kommenden Monaten soll es zu einschlägigen Ankündigungen kommen.

