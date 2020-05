Summer Game Fest 2020: Termine für Enthüllungen und Gaming-Events

Das Summer Game Fest 2020 soll euch in diesem Jahr mit zahlreichen Ankündigungen und Spielevorstellungen beglücken. Inzwischen wurde eine Übersicht über die Veranstaltungen veröffentlicht.

Zahlreiche Publisher beteiligen sich am Summer Game Fest 2020.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie mussten in diesem Jahr mehrere große Events abgesagt oder in eine digitale Veranstaltung umgewandelt werden. Letztendlich könnt ihr in den kommenden Monaten mehrere Streams erwarten, die zum sogenannten Summer Game Fest 2020 zusammengefasst wurden.

Im Zuge der Event-Reihe erwarten euch Videospiel-Veranstaltungen von verschiedenen Publishern, Ingame-Events, spielbare Inhalte und weitere Präsentationen. Los geht es im Mai. Und das letzte bekannte Event dieser Art soll im August ausgestrahlt werden.

Inzwischen wurden die ersten Termine in Stein gemeißelt. Schon am morgigen Donnerstag wird die neue Ausgabe von „Inside Xbox“ ausgestrahlt, die nicht nur für Xbox-Spieler interessant sein dürfte. Erstmals soll während der Show Material aus „Assassin’s Creed Valhalla“ präsentiert werden. Die Show hat eine Länge von weniger als 60 Minuten. Am 12. Mai 2020 möchte Geoff Keighley dann für eine überraschende Spielankündigung sorgen.

Summer Game Fest 2020 – Die Termine

Mai

7. Mai um 17 Uhr – Inside Xbox mit Einblicken in das Next-Gen-Gameplay

12. Mai um 18 Uhr – Geoff Keighley sorgt für eine Spiel-Enthüllung

Juni

9. bis 14. Juni – Steam Game Festival: Summer Edition mit kommenden PC-Spielen

11. Juni – Cyberpunk 2077 – Livestream von CD Projekt

12. Juni um 1 Uhr – EA Play Live 2020 – Electronic Arts enthüllt neue Spiele

Juli

11. Juli – TennoCon 2020 – Digital Extremes hält die Warframe-Spieler auf dem Laufenden

August

24. August ab 20 Uhr – Gamescom 2020: Opening Night Live – Geoff Keighley veranstaltet gemeinsam mit der Gamescom das branchenweite Finale der Summer Game Festivals.

„Das Summer Game Fest ist eine neue, vollständig digitale Möglichkeit, die Gaming-Community eine Saison lang mit Videospielnachrichten und -ereignissen von Spieleentwicklern und -Publishern zu vereinen“, so die Veranstalter. „Das Summer Game Fest umfasst digitale News-Events, spielbare Inhalte, InGame-Events und andere Überraschungen, die ihr bequem von zu Hause aus erleben könnt.“

Weitere Einzelheiten zu den Plänen findet ihr auf der offiziellen Seite der Event-Reihe.

