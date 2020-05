Games-Charts: GTA 5 im deutschen Handel in Führung, Snowrunner auf dem dritten Platz

Auch wenn Rockstars Open-World-Hit „GTA 5“ seit der Veröffentlichung sehr regelmäßig unter den bestverkauften Spielen im deutschen Handel sowie auch international gehört, so hat offenbar noch nicht jeder Gamer den Titel im eigenen Besitz.

Laut den aktuellen Verkaufscharts von GfK Entertainment war „GTA 5“ in der vergangen Woche im deutschen Handel das bestverkaufte Spiel für PS4 und Xbox One. In der PS4-Rangliste steht „Final Fantasy VII: Remake“ auf dem zweiten Platz. Es folgt als Neueinsteiger die Extrem-Offroad-Simulation „Snowrunner“. Weitere Neueinsteiger gibt es nicht. In der Xbox One-Rangliste steht hinter „GTA 5“ Activisions FPS „Call of Duty: Modern Warfare“ auf dem zweiten Platz.

Die Führung der PC-Charts wechselte in der vergangen Woche wieder, sodass „Anno 1800“ gegen „Die Sims 4“ wieder die Oberhand hat. Bei den Nintendo-Plattformen bleibt die „Animal Crossing“-Reihe unangefochten. „Animal Crossing: New Horizons“ führt die Switch-Charts an, während „Animal Crossing: New Leaf“ an der Spitze der 3DS-Charts steht.

Nachfolgend könnt ihr die Übersicht ansehen. Betrachtet werden die Retail-Verkäufe zwischen dem 27. April und dem 3. Mai 2020.

Verkaufscharts aus Deutschland

PS4

(1) GTA 5 Premium Edition (4) Final Fantasy VII Remake (neu) Snowrunner

Xbox One

(4) GTA 5 Premium Edition (1) Call of Duty: Modern Warfare

PC

(2) Anno 1800 – Sonderausgabe (1) Die Sims 4

Nintendo Switch

(1) Animal Crossing: New Horizons (3) Mario Kart 8 Deluxe

Nintendo 3DS

(1) Animal Crossing: New Leaf – Welcom Amiibo Selects (8) Pokémon Ultramond

