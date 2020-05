Ghost of Tsushima: Umfangreiches Abenteuer mit zahlreichen Nebenaktivitäten versprochen

In einem Interview sprach Creative-Director Nate Fox über die Spielzeit des Samurai-Abenteuers "Ghost of Tsushima". Wie es heißt, dürfen wir uns auf einen umfangreichen Titel mit zahlreichen Nebenaufgaben freuen.

"Ghost of Tsushima" erscheint exklusiv für die PS4.

Vor wenigen Tagen ermöglichten uns Sony Interactive Entertainment und Sucker Punch im Zuge der aktuellen State of Play-Episode einen ausführlichen Blick auf „Ghost of Tsushima“.

Ergänzend dazu nannte das Studio in diversen Interviews weitere Details zu seinem neuen Projekt. Wie Creative-Director Nate Fox auf Nachfrage bestätigte, dürfen wir uns bei „Ghost of Tsushima“ auf einen umfangreichen Titel freuen, der mit zahlreichen optionalen Aufgaben versehen wurde. Die Frage nach einer konkreten Spielzeit kann Fox laut eigenen Angaben nicht beantworten.

Spielzeit von der Vorgehensweise der Nutzer abhängig

Nate Fox zur Spielzeit: „Das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Die Welt ist nämlich ein großer Raum mit mehreren isolierten Nebengeschichten. Wir haben mehrere Tests mit Menschen durchgeführt, die etwa sechseinhalb Stunden am Tag gespielt haben. Die Ergebnisse waren sehr unterschiedlich. Viele haben die Hauptgeschichte nicht beendet, weil sie damit beschäftigt waren, andere Aspekte des Spiels zu erforschen.“

Wie Fox zudem andeutete, können Spieler, die die Spielwelt von „Ghost of Tsushima“ bis in den letzten Winkel erkunden und sämtliche Geheimnisse lüften möchten, gut und gerne 40 bis 50 Stunden an Spielzeit einplanen. Auch wenn die Hauptgeschichte weniger Zeit in Anspruch nehmen wird, hofft Fox laut eigenen Aussagen, dass sich die Spieler die nötige Zeit nehmen, um die Welt zu erkunden.

„Ghost of Tsushima“ wird am 17. Juli 2020 exklusiv für die PlayStation 4 veröffentlicht.

