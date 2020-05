Ghost of Tsushima: Outfits, Nebengeschichten und etwas Zelda – Weitere Details zum PS4-Adventure

Zum in Kürze erscheinenden "Ghost of Tsushima" sind weitere Details eingetroffen. Thematisiert werden unter anderem die Items, Tiere, Inspirationen und Beziehungen zu anderen Charakteren.

Bis Mitte Juli müsst ihr euch noch gedulden. Veröffentlicht wird "Ghost of Tsushima" zunächst für die PlayStation 4.

Nach der kürzlich erfolgten Enthüllung des neusten Gameplay-Materials aus „Ghost of Tsushima“ gab Jason Connell, der Creative Director des Titels, einige weitere Details zum kommenden PS4-Exklusivtitel preis. Sie wurden auf Reddit zusammengetragen und umfassen verschiedene Themenbereiche, darunter die Outfits und Waffen.

Inspiration von Zelda und Shadow of Colossus

Zunächst einmal betonte Connell, dass „Zelda“ und „Shadow of Colossus“ eine große Inspiration waren, insbesondere in Bezug auf die künstlerische Gestaltung. Der Creative Director wollte, dass die Farben so lebendig wie möglich wirken. Zudem ging er einmal mehr auf den Wind ein, der in „Ghost of Tsushima“ zur Navigation dient. Denn es gibt in der Spielwelt keine Markierungen. Letztendlich sollte der Titel so eindringlich wie möglich werden.

Der Glanzeffekt von Gegenständen, die ihr aufnehmen könnt, lässt sich reduzieren. Connell zog einen Vergleich mit „Red Ded Redemption“, das er für ein gutes und schönes Spiel hält. Doch im Fall von „Ghost of Tsushima“ lag das Ziel darin, das Spiel so angenehm wie möglich zu gestalten, ohne zu viele überflüssige Animationen zu integrieren, die den Rhythmus zu beeinträchtigen. So könnt ihr die Items auch reitend aufnehmen.

Tiere können gejagt werden

Das Instrument, das Jin im Gameplay-Video spielt, wird das einzige Instrument im Adventure sein. Connell wollte nicht verraten, wofür es verwendet werden kann. Fest steht hingegen: Ihr könnt in „Ghost of Tsushima“ Tiere jagen, was euch aber keine besonderen Boni beschert. Tiere sind hauptsächlich dazu da, euch mehr in das Universum eintauchen und euch führen zu lassen. Der Standoff-Modus wiederum kann auch bei Infiltration jederzeit aktiviert werden.

Die Entwickler legten auf einen stimmungsvollen Grafikstil viel Wert.

Die kleinen „Tennisbälle“ werden als Jin Resolved Meter bezeichnet. Wenn ihr einen Feind trefft, wird die Anzeige geladen. Zugleich kommt das Ganze der Heilung zugute. Es gibt auch viele andere Dinge, die mit dieser Anzeige zusammenhängen, aber Connell wollte nicht zu sehr ins Detail gehen.

Weitere Details zu Ghost of Tsushima

Die Hauptwaffe des Spiels ist das Katana, aber es wird viele andere Waffen und Gadgets geben.

Waffen wie das Katana oder der Bogen werden auf vielen Outfits des Spiels angezeigt.

Wenn ihr schwere Rüstung tragt, seid ihr weniger beweglich, was die Infiltration erschwert.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Outfits in den eigenen Besitz zu bringen, entweder durch die Hauptgeschichte, durch Quests, durch einen Kauf in den Dörfern oder einfach durch die Erkundung der Welt.

Es gibt zahlreiche (optionale) Nebengeschichten in „Ghost of Tsushima“, in denen ihr mehr oder weniger starke Beziehungen zu verschiedenen Charakteren aufbauen könnt, um mehr über deren Geschichten zu erfahren.

Die Musik wurde von Shigeru Umebayashi komponiert, der von einem zweiten Komponisten namens Ilan Eshkeri Unterstützung erhielt. Aufgrund des zunehmenden Umfangs wurde klar, dass er es nicht alleine schafft.

Zum Thema

„Ghost of Tsushima“ wird in zwei Monaten – genauer gesagt am 17. Juli 2020 – für die PlayStation 4 auf den Markt gebracht. Mehr zum Spiel aus dem Hause Sucker Punch erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

