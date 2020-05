Days of Play 2020: PS Plus-Angebot, Spiele, PSVR-Bundle und mehr

Offenbar startet Sony in Kürze die Days of Play 2020. Werbematerialien lässt sich entnehmen, dass unter anderem die Jahresmitgliedschaft bei PlayStation Plus deutlich im Preis gesenkt wird.

In diesem Jahr warten wieder viele Rabatte auf euch.

Auch wenn in diesem Jahr keine E3 stattfinden wird, möchte Sony offenbar an der begleitenden Aktion „Days of Play“ festhalten. Im Rahmen des Events wurden in den vergangenen Jahren sowohl Spiele als auch Konsolen zu reduzierten Preisen verkauft. In diesem Jahr scheint das Unternehmen einen ähnlichen Weg beschreiten zu wollen.

Days of Play ab 25. Mai

Während die Days of Play 2020 noch nicht formell angekündigt wurden, konnten Reddit-User eine Werbegrafik entdecken, die aus Deutschland stammt. Lidl macht damit auf den Start der Days of Play 2020 aufmerksam. Los geht es der Promografik zufolge am 25. Mai 2020. Und am 8. Juni 2020 soll das diesjährige Schnäppchen-Event wieder beendet werden.

Die Jahresmitgliedschaft bei PlayStation Plus bekommt ihr im Zuge der Aktion 30 Prozent günstiger für 41,99 Euro. Es ist davon auszugehen, dass dieser Preis ab dem genannten Tag auch im PlayStation Store oder bei Amazon gilt. Bei Saturn und Media Markt wurden die Seiten zu den Days of Play 2020 bereits freigeschaltet. Allerdings werden die Angebote noch zu den gewohnten Preisen gelistet.

Einer ebenfalls aufgetauchten Werbegrafik lässt sich zumindest entnehmen, dass Spiele wie „Death Stranding“ und „Spider-Man“ im Zuge der diesjährigen Days of Play für 19 Euro verkauft werden. Hinzu kommen offenbar diverse PS4-Bundles und Angebote rund um PlayStation VR.

PS VR-Bundles im Angebot

Beispielsweise wird ein PlayStation VR-Bundle beworben, dass 199 Euro kosten soll und mit Kamera sowie „PlayStation VR Worlds“ ausgeliefert wird. Ein weiteres Bundle umfasst zum Preis von 229 Euro neben dem Headset die Spiele „Skyrim VR“, „Astro Bot Rescue Mission“, „Resident Evil 7“ und „Everybodys Golf VR“.

Im Grunde scheint die diesjährige Ausgabe mit den Deals des vergangenen Jahres vergleichbar zu sein. Was ihr vor zwölf Monaten günstiger kaufen konntet, erfahrt ihr nochmals in dieser Meldung. Sobald die Days of Play 2020 angekündigt wurden, lest ihr es bei uns.

In der Zwischenzeit könnt ihr einen Blick auf das Angebot der Woche werfen, das heute im PlayStation Store freigeschaltet wurde. Darüber hinaus stehen weiterhin die PS Plus-Spiele für Mai 2020 zum Download bereit. Die Ankündigung der Juni-Spiele erfolgt voraussichtlich in der kommenden Woche.

