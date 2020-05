Dragon Ball FighterZ: Neue Auslieferungszahl und Geschenke

"Dragon Ball FighterZ" ist schon mehr als zwei Jahre alt.

Der Publisher Bandai Namco Entertainment und die Entwickler von Arc System Works haben zu „Dragon Ball FighterZ“ eine neue Zahl enthüllt. Laut der Angabe der beiden Unternehmen konnte der Titel bislang mehr als fünf Millionen Mal abgesetzt werden.

Die genannte Zahl ist eine Kombination aus Auslieferungen und Verkäufen der digitalen Version. Veröffentlicht wurde „Dragon Ball FighterZ“ für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch. Der Titel verweilt seit Anfang 2018 auf dem Markt. Vor einem Jahr war von vier Millionen Verkäufen die Rede.

Gefeiert wird mit Geschenken

Die Absatzzahl von fünf Millionen Exemplaren muss natürlich ordentlich gefeiert werden, was für die Spieler bedeutet: Sie werden mit Ingame-Geschenken belohnt.

Der Publisher Bandai Namco Entertainment und die Entwickler von Arc System Works vergeben einige Tage lang drei spezielle Lobby-Charaktere. Dazu zählen Android 21 Special 01, Goku (SSGSS) Special 01 und Vegita (SSGSS) Special 01. Hinzu kommen fünf Millionen Zeni. Zu beachten ist: Um die Geschenke in Anspruch nehmen zu können, müsst ihr euch bis zum 28. Mai 2020 im Spiel einloggen.

Zum Thema

Außerdem erinnern die Macher an den heutigen Download-Nachschub für „Dragon Ball FighterZ“. Goku (Ultra Instinct) gesellt sich mit besonderen Fähigkeiten hinzu. Passend zum Launch des Recken am heutigen Freitag wurde in dieser Woche ein Launch-Trailer veröffentlicht, den ihr euch hier anschauen könnt.

Mehr zu „Dragon Ball FighterZ“ und den bisherigen Download-Erweiterungen könnt ihr euch in der verlinkten Themen-Übersicht anschauen.

