Games-Charts: GTA 5 im deutschen Handel weiter an der Spitze

In der vergangenen Woche wurden auch im deutschen Handel wieder zahlreiche Spiele verkauft. Da Neuveröffentlichungen nicht in den Handel kamen, blieben die Charts im Vergleich zur Vorwoche fast unverändert.

Die Marktforscher von GfK Entertainment haben die aktuellen Videospiel-Verkaufscharts aus dem deutschen Handel bekannt gegeben. Wie üblich werden die Top-2-Charts für die aktuellen Gaming-Plattformen frei verfügbar gemacht.

Während in der vergangen Woche keine Neuveröffentlichungen in den Handel kamen, gab es auch unter den bereits erhältlichen Titeln nur wenig Bewegung.

Die PS4-Charts werden weiter von „GTA 5“ und „Final Fantasy 7 Remake“ auf den Plätzen eins und zwei angeführt. In der Xbox One-Rangliste gab es einen Führungswechsel, sodass nun „GTA 5“ die Führung übernommen hat und „SnowRunner“ auf den zweiten Platz verdrängt.

Auch bei PC und Nintendo Switch gab es im Vergleich zur Vorwoche keine sichtbare Bewegung auf den ersten beiden Plätzen. Auf dem PC stehen „Die Sims 4“ auf dem ersten Platz vor „Anno 1800“. Bei der Switch bleibt „Animal Crossing: New Horizons“ vor „Mario Kart 8 Deluxe“.

Etwas mehr Abwechslung gab es dafür in der Rangliste für Nintendo 3DS. „Super Mario 3D Land Selects“ steht vor „Animal Crossing: New Leaf Welcome Amiibo Selects“. Die Übersicht zur Woche vom 11. bis 17. Mai 2020:

Verkaufscharts aus Deutschland

PS4

(1) GTA 5 Premium Edition (2) Final Fantasy VII Remake

Xbox One

(2) GTA 5 Premium Edition (1) SnowRunner Standard Edition

PC

(1) Die Sims 4 (2) Anno 1800 – Sonderausgabe

Nintendo Switch

(1) Animal Crossing: New Horizons (2) Mario Kart 8 Deluxe

Nintendo 3DS

(4) 3DS Super Mario 3D Land Selects (1) Animal Crossing: New Leaf – Welcom Amiibo Selects (8) Luigi’s Mansion 2 Selects

