Assassin’s Creed Valhalla: Mechanik der Rap-Battles erinnert an Monkey Island – Neues Video

"Assassin's Creed Valhalla" erscheint 2020.

Vor ein paar Tagen kündigte Ubisoft das Wikinger-Abenteuer „Assassin’s Creed Valhalla“ offiziell an und bestätigte gleichzeitig die ersten Features des ambitionierten Projekts.

Wie es hieß, dürfen sich die Spieler auf eine Vielzahl von unterschiedlichen Nebenaktivitäten freuen. Darunter die „Flyings“ genannten Wikinger-Rap-Battles, auf die der für „Assassin’s Creed Valhalla“ verantwortliche Creative-Director Ashraf Ismail in einem kurzen Video etwas näher einging. Den entsprechenden Clip haben wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht für euch eingebunden.

Weitere Details zu den Rap-Battles

Doch wie werden die Rap-Battles spielerisch aussehen? Laut Ismail haben wir es hier im Wesentlichen mit Wettbewerben zu tun, in denen die Spieler gegen NPCs antreten und versuchen, diese verbal in die Schranken zu weisen, indem sie die besten und beleidigendsten Reime auswählen. Spielerisch erinnert das Ganze dabei an den Adventure-Klassiker „Monkey Island“.

Im bekannten Vorbild ging es seinerzeit ebenfalls darum, in einem verbalen Duell die besten Beleidigungen auszuwählen. Kult-Status genießt seitdem vor allem die Dialogzeile „Du kämpfst wie eine Kuh“. „Assassin’s Creed Valhalla“ befindet sich für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X, die PS4, die PS5 sowie Googles Streaming-Dienst Stadia in Entwicklung.

Einen handfesten Termin bekam der Titel bisher nicht spendiert. Stattdessen ist lediglich von einem Release im Laufe des Jahres die Rede. Laut unbestätigten Händlerangaben könnte die Veröffentlichung von „Assassin’s Creed Valhalla“ im Oktober über die Bühne gehen.

Viking rap battles, you say? @AshrafAIsmail will get you up to speed on how this all-new feature works in Assassin’s Creed Valhalla.#AssassinsCreed #ACFacts pic.twitter.com/WB9BEYO0yC — Assassin’s Creed (@assassinscreed) May 22, 2020

