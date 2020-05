Assassin’s Creed Valhalla: Entwickler über die Darstellung von Eivor – Neues Video

Zum Start in die neue Woche bedachten uns die Entwickler von Ubisoft mit einem neuen Video zu "Assassin's Creed Valhalla". In diesem dreht sich alles um die Darstellung des Protagonisten Eivor.

"Assassin's Creed Valhalla" erscheint 2020.

In diesem Monat machte Ubisoft endlich Nägel mit Köpfen und kündigte die Entwicklung von „Assassin’s Creed Valhalla“ offiziell an.

Über den hauseigenen Twitter-Kanal wurde ein weiteres Video zum Wikinger-Abenteuer in Umlauf gebracht, in dem sich die involvierten Entwickler über ihr aktuelles Projekt auslassen. Zu Wort kommt dabei Narrative-Director Darby McDevitt, der etwas näher auf die Darstellung des Protagonisten Eivor eingeht. Das entsprechende Video haben wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht für euch eingebunden.

Protagonist steht in einer männlichen und einer weiblichen Version bereit

„Wir möchten, dass unser Charakter, Eivor, in einem kohärenten Raum existiert und eine kohärente Persönlichkeit hat, so dass man am Ende unseres Spiels, egal welche kleinen Wege man im Spiel verfolgt hat, immer das Gefühl hatte, Eivor sei Eivor gewesen“, führte McDevitt aus.

Zum Thema: Assassin’s Creed Valhalla: Die optionalen Quests sollen spannende Geschichten erzählen

Und weiter: „Es ist egal, ob man sich für eine männliche oder weibliche Version entscheidet. In unserem Spiel sind beide Optionen zulässig. Es wird einem immer das Gefühl vermittelt, dass Eivor kohärent und vollständig ist. Und ich denke, das Ergebnis wird für sich selbst sprechen. Um den Charakter Eivor ranken sich viele coole Mysterien und Intrigen. Wir können es kaum erwarten, dass ihr diesem Mysterium auf den Grund geht.“

„Assassin’s Creed: Valhalla“ befindet sich für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X, die PS4, die PS5 sowie Googles Streaming-Dienst Stadia in Arbeit und wird im Laufe des Jahres veröffentlicht. Unbestätigten Angaben diverser Händler zufolge könnte es im Oktober so weit sein.

