PS5: Großes Enthüllungs-Event bestätigt – Wir haben den Termin

Nach den Gerüchten der vergangenen Tage kündigte Sony Interactive Entertainment das große Enthüllungs-Event zur PS5 auch offiziell an. Wir verraten euch, wann es so weit sein wird.

In den vergangenen Tagen hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass wir uns in der nächsten Woche auf ein großes Enthüllungs-Event zur PS5 freuen dürfen.

Wie Sony Interactive Entertainment heute bekannt gab, entsprachen die Gerüchte den Tatsachen. So wird das besagte Enthüllungs-Event in der Tat in der kommenden Woche stattfinden. Genauer gesagt am Donnerstag, den 4. Juni 2020 um 22 Uhr unserer Zeit. In der entsprechenden Ankündigung spricht das Unternehmen von nicht weniger als der Zukunft des Gamings.

Zahlreiche Spiele zu erwarten?

Konkrete Details zum großen PS5-Event nannte Sony Interactive Entertainment bisher nicht. Stattdessen wies der Publisher im Zuge der heutigen Ankündigung lediglich darauf hin, dass man vor allem auf Spiele setzen möchte, mit denen die verschiedenen Entwickler den Nutzern einen Eindruck von dem vermitteln, was auf der Hardware der PlayStation 5 möglich sein wird.

Zum Thema: PS5: Kostenlose Cross-Gen-Upgrades von den Publishern abhängig?

Ob auch der Launchtermin und der Preis der neuen Konsole enthüllt werden, bleibt abzuwarten. Laut Analysten ist nämlich damit zu rechnen, dass Sony Interactive Entertainment hinsichtlich des Preises zunächst einen Vorstoß von Microsoft abwarten möchte. Wie dem auch sei. Wir sind natürlich live mit von der Partie und fassen alle wichtigen Ankündigungen der etwas mehr als einstündigen Präsentation für euch zusammen.

Wer das Event live mitverfolgen möchte, kann dies auf YouTube oder Twitch tun. Die entsprechenden Links findet ihr zeitnah bei uns.

Join us Thursday, June 4 at 1:00pm Pacific time for a look at the future of gaming on PlayStation 5: https://t.co/Yr8fafcOVd #PS5 pic.twitter.com/F0yBbDmOtC — PlayStation (@PlayStation) May 29, 2020

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5