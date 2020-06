Final Fantasy VII Remake: Square Enix über Verkaufszahlen und die Erweiterung der Zielgruppe

In einem aktuellen Statement ließen sich die Verantwortlichen von Square Enix über die Verkaufszahlen des "Final Fantasy VII Remakes" aus. Darüber hinaus wurde darauf hingewiesen, dass das Unternehmen noch mehr Spieler für die Neuauflage begeistern möchte.

Das "Final Fantasy VII Remake" ist für die PS4 erhältlich.

Im April 2020 veröffentlichte Square Enix die erste Episode des „Final Fantasy VII Remakes“ zeitexklusiv für die PlayStation 4.

Ergänzend zum Release sprach das japanische Unternehmen in Person von CEO Yusuke Matsuda über die Verkaufszahlen des ersten Kapitels, das in den ersten Tagen mehr als 3,5 Millionen Mal ausgeliefert beziehungsweise digital verkauft wurde. Laut Matsuda ist man mit den bisherigen Absatzzahlen des Remakes mehr als zufrieden. Ungeachtet des kommerziellen Erfolgs wird es Square Enix in den nächsten Monaten darum gehen, weitere Spieler für das „Final Fantasy VII Remakes“ zu begeistern.

Retail-Version verkaufte sich schlechter als gedacht

Zu den Verkaufszahlen führte Matsuda aus: „Wir freuen uns, dass wir die 3,5 Millionen Einheiten übertreffen konnten, da wir uns wegen der Auswirkungen, die wir für den Ausbruch des Coronavirus vorhergesehen haben, dazu entschieden haben, weniger physische Datenträger zu produzieren und zu versenden. Die Verkaufszahlen der Discs waren niedriger als wir ursprünglich erwartet haben. Das Wachstum der digitalen Verkäufe erhöhte allerdings ihren Anteil am Gesamtumsatz, was unserer Erwartung nach zu einer besseren Gewinnspanne führen wird.“

Und weiter: „Noch mehr neue Spieler hinzu gewinnen zu können, ist von entscheidender Bedeutung. Ich kann nicht näher ins Detail gehen, aber wir haben Pläne für Initiativen, um das ganze Jahr über Spieler zu gewinnen. Also behalten Sie bitte unsere Fortschritte im Auge. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir keine Marketingstrategie verfolgen werden, die sich ausschließlich auf die Preisgestaltung stützt.“

Hinter den Kulissen wird bereits an der zweiten Episode des „Final Fantasy VII“-Remakes gearbeitet. Wann mit der offiziellen Enthüllung zu rechnen ist, verriet Square Enix bisher leider nicht.

